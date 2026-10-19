Arnavutluk'ta isyan büyüyor! Polis alevlerin içinde kaldı

Arnavutluk'ta isyan büyüyor! Polis alevlerin içinde kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Hükümet binaları ve polis noktalarının hedef alındığı olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken yüzlerce gösterici gözaltına alındı. Bir polis memurunun alevler içinde kaldığı görüntüler ise dikkat çekti.
Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestoların giderek şiddetlendiği yönündeki görüntüler gündeme geldi. Başkent Tiran'da düzenlenen gösterilerde, protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.
BİR POLİS ALEVLER İÇİNDE KALDI
Paylaşılan görüntülerde bir polis memurunun alevlerin arasında kaldığı görüldü. Polis memurunun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
HÜKÜMET BİNALARI ATEŞE VERİLDİ
13 Ekim'de başlayan gösterilerde eğitim koşulları, üniversite ücretleri, işsizlik ve yolsuzluk iddiaları öne çıktı. Protestocuların bir bölümü kamu binalarına taş ve molotofkokteyli atarken Eğitim Bakanlığı binası ve bazı banka şubelerinde yangın çıktı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
132 POLİS YARALANDI
17 Ekim'de açıklanan resmi verilere göre gösterilerde 132 polis memuru yaralandı, 167 kişi tutuklandı. Reuters'ın aynı tarihte aktardığı polis verilerinde ise 500 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 330'unun serbest bırakıldığı belirtildi. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan yaklaşık 1000 kişinin tutuklandığı iddiası doğrulanmış değil.
BAŞBAKAN RAMA İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI
Protestocular, yolsuzluk iddiaları ve ekonomik koşullar nedeniyle Başbakan Edi Rama'nın istifasını istiyor. Rama ise istifa çağrılarını reddederek şiddet olaylarını kınadı. 18 Ekim'de altıncı gününe giren gösterilerde bir polis karakolunun ateşe verildiği, 19'u polis olmak üzere 28 kişinin yaralandığı bildirildi.
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