"Artık Orta Sınıf da Kredi Çekip Konut Alamıyor" - Son Dakika
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Emlak

"Artık Orta Sınıf da Kredi Çekip Konut Alamıyor"

"Artık Orta Sınıf da Kredi Çekip Konut Alamıyor"

AVEB Proje Danışmanlık ve Yatırım Kurucusu Burçin Çelik Bolgönül, "Eskiden dar gelirli konut alamıyordu şimdi orta sınıf da kredi çekip konut alamıyor." dedi.

27.02.2025 12:17
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"Artık orta sınıf da kredi çekip konut alamıyor"

"Konut yatırımcısı küstü!"

"Artık orta sınıf da kredi çekip konut alamıyor"

"Konut yatırımcısı küstü!"

Burçin Çelik Bolgönül, konut sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. "Konut fiyatları yükselmiyor çünkü yatırımcıları alternatif yatırım araçlarına yöneliyor." diyen Bolgönül, "Fiyatlar enflasyonun altında seyrediyor. Bunun nedeni konu sektöründe faiz oranlarının yüksek olması. Ayrıca, mevduat faizlerinin yüksek olması. Bu da yatırımcıyı daha çok mevduat faizlerine yönlendiriyor. Döviz ve altın gibi yatırım araçlarının son dönemde getirilerinin çok fazla olması da konut yatırımcısını farklı noktalara çekti." ifadelerini kullandı.

'Artık Orta Sınıf da Kredi Çekip Konut Alamıyor'

"Konut yatırımcısı küstü"

Burçin Çelik Bolgönül, şöyle devam etti: "Konut yatırımcısı çok küstü. 2024 Temmuz ayından sonra yatırımcı biraz daha pazara indiğini gördük. Bunun nedeni %25'lik kira artış sınırının kalkması. Bundan sonra konut yatırımcısı kiraların yükseliğinden dolayı pazar inmeye başladı. Fakat istediğimiz seviyede değil. Konut yatırımcısının daha fazla piyasada olabilmesi için konut kredisi faiz oranlarının biraz daha düşmesi gerekiyor. Bununla birlikte ikinci, üçüncü konut alanlara bankalar tarafından yapılan sınırlandırmalar ve barajlar da yatırımcıyı küstürüyor. Bunun da kısa zamanda kalkması gerekiyor. Eğer bunlar kalkarsa konut yatırımcısı geri dönecektir."

"Alternatif yatırım araçları ile konut fiyatları ile yarışmalı"

Bolgönül, "Konut yatırımcısını döndürmek için alternatif yatırım araçları ile konut fiyatlarının yarışıyor olması gerekiyor. Mevduat faiz oranlarının ve konut kredisi faiz oranlarının düşmesi gerekiyor. Eskiden dar gelirli konut alamıyordu şimdi orta sınıf da kredi çekip konut alamıyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Bunun dışında yeni konut projeleri hayata geçirilmeli." ifadelerini kullandı.

'Artık Orta Sınıf da Kredi Çekip Konut Alamıyor'

"Yüksek aidatların önlenmesi mümkün değil"

Sitelerde yüksek aidat fiyatlarına da değinen Bolgönül, şunları kaydetti: "Bunun bedeni şu; sitelerin birçok gideri var. Sosyal tesisler, personeller gibi faktörler sitelerin aidat parametrelerini oluşturuyor. Bu sitenin kendi aidat politikası farklı. Aidatlar artık cep yakıyor. İnsanlar artık aidatların düşük olduğu yerlere taşınıyor. Bunun önlenmesi mümkün değil. Tüketiciler daha bilinçli olmalı. Sitede bir rant mı dönüyor yoksa gerçekten giderlere mi gidiyor diye tüketiciler uyanık olmalı. Siteleri profesyonel firmalar yönettiği sürece ve kat malikleri bununla ilgili gelir gider tablolarını incelerse daha bilinçli şekilde davranıldığında bu aşılabilir. Ama iyi bir sitede oturuyorsanız bu maliyetleri de ödemek zorundasınız."

Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak 'Artık Orta Sınıf da Kredi Çekip Konut Alamıyor' - Son Dakika

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