Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı - Son Dakika

Sosyal medyada bir video paylaşarak kendisini öldürmek ve tecavüz etmekle tehdit eden kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini duyuran 'Arya' isimli sosyal medya kullanıcısına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt geldi.

'Arya' kullanıcı adını kullanan genç bir kadın sosyal medyada paylaştığı videoda ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunulması üzerine yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildiğini duyurdu. Genç kadın, "Tam olarak beklediği delil tecavüze uğrayıp öldürülmem mi? İnan bir fikrim yok ama ülkede adalet de yok" dedi.

"TECAVÜZE UĞRAYIP ÖLDÜRÜLMEM Mİ LAZIM?"