Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı - Son Dakika

Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı

Arya isimli sosyal medya kullanıcısı bir video paylaşarak tanımadığı bir numaranın kendisini aradığını, tecavüz ve öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Arya, mesajları ve ses kaydını savcılığa vermesine rağmen zanlının delil yetersizliği sebebiyle serbest olduğunu söyledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Sosyal medyada bir video paylaşarak kendisini öldürmek ve tecavüz etmekle tehdit eden kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini duyuran 'Arya' isimli sosyal medya kullanıcısına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt geldi.

'Arya' kullanıcı adını kullanan genç bir kadın sosyal medyada paylaştığı videoda ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunulması üzerine yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildiğini duyurdu. Genç kadın, "Tam olarak beklediği delil tecavüze uğrayıp öldürülmem mi? İnan bir fikrim yok ama ülkede adalet de yok" dedi.

"TECAVÜZE UĞRAYIP ÖLDÜRÜLMEM Mİ LAZIM?"

Başsavcı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:33 

Son Dakika 3. Sayfa Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı - Son Dakika
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ŞU AN BURADASINIZ: Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı - Son Dakika
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