Korona virüs aşıları için gerekli olan eksi 70 derece ultra soğutucular dünyaya Türkiye'den gönderilecek - Son Dakika

Korona virüs aşıları için gerekli olan eksi 70 derece ultra soğutucular dünyaya Türkiye'den gönderilecek

İSTANBUL - Korona virüs aşısının dağıtımında kullanılmak üzere Türk-Alman işbirliği ile üretilen soğutucu kutular Türkiye'de üretime başlandı. Aşıların soğutucu kutuları tüm dünyaya Türkiye'den dağıtılacak.

Dünya genelinde peş peşe gelen aşı konusundaki çalışmalar büyük merakla beklenirken Türkiye'den gelen haber korona virüs ile mücadele eden dünya ülkelerine umut oldu. Şimdiye kadar pandemi sürecinde Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen korona virüsü aşısının son aşama deneylerinin ilk sonuçlarının aşının yüzde 95'ten fazla etkili olduğunu ortaya koydu.

Bunun ile birlikte aşının eksi 70 derecede depolama konusuna gündeme geldi.

'Dünyada eksi 70-80 dereceli ultra soğutucular çok az firma tarafından sınırlı sayıda üretiliyor'

Dünyada milyonlarca kutu aşının depolanması için gerekli olan eksi 70 derece ultra soğutucular çok az firma tarafından üretiliyor. Dünyada az ve sınırlı sayıda firmanın ürettiği eksi 70 -80 derecelik ultra soğutucuları üreten firmalardan biri de Türkiye'de yer alıyor.

Türk firması pandemi sürecinde aşının depolanması için entegre edilerek korona aşılarının eksi 70 -80 derecede soğutularak muhafaza edilmesini sağlıyor. Firma, saklama kapasitesinin yüksekliği, akıllı yazılımla çalışması, performansının izlenmesi, düşük bakım ve işletim maliyetiyle rakiplerinden önde olmasını sağlıyor. Korona virüsü aşıları için gerekli olan eksi 70-80 derece ultra soğutucular Alman Türk işbirliği ile tüm dünyaya Türkiye'den gönderilmesi hedefleniyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dursun İnanır, "Korona virüs aşısının Almanya'da bulunan aşının doğal olarak korunması için eksi 70 dereceye ihtiyaç olduğu bildirildi. Biz firma olarak Almanya'da bulunan firma ile anlaşmamız vardı, insan kullanımı için bir sistemimiz vardı. Bu sistemi Almanya'daki resmi makamların uyarması ile hızlı bir şekilde eksi 70 derecede sınırsız koruyabilecek bir konsepti hazırlamış olduk. Şu anda bu cihazı ihtiyacı olan ülkelere ve ülkemize sunmak için hazırız. Bu yöntem dünyada ürete bilen çok az firma var ve sağlık için kullanılan veya yüksek performans gösteren sporcuların vücutlarında biriken laktik asidin atılması için kullanılan bir yöntem şu an Türkiye'de Galatasaray ve Başakşehir Spor Kulübü'nde kullanılmakta, Dünya'da Bayern Münih ve Dortmund'a kullanılıyor. ve daha birçok büyük takımlarda kullanılıyor. Biz korona çıktığında üretici firma ile daha önceden anlaşmamız vardı. Onu geliştirdik şimdi Türkiye'de bunu üretimini yapıp bu cihazın tüm Dünya'ya ihracatını yapmak için hazır hale geldik. Görüştüğümüz birkaç ülke var en başta Amerika var Ukrayna ve Rusya ve Almanya'da birkaç makamla görüşmekteyiz. Afrika kıtasından ve Ortadoğu'dan lisans hakları için talepte bulundular. Biz hem lisans vermeye hazırız hem de üretip ihtiyacı karşılamaya hazırız. Şu anda bizim somut olarak Ukrayna ile 60 kabin üzerinden çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de üretilen soğutucunun üretiminden sorumlu tesisin Müdürü Onur Yiğit, "Aşı taşıma kapasitesi 20 ile 30 bin arasında kapasiteyi attırma imkanımız var. Aşıların son kullanma tarihine kadar soğutucularımız içinde bekletebiliyoruz. Çünkü sistem ayarlanan sıcaklığı sınırsız olarak stabilize bir şekilde tutuyor. Cihazımızın soğukluğu eksi 110 dereceye kadar çıkabiliyor. Fakat korona aşıları için istenen sıcaklık eksi 70 derece olduğu için biz soğutucumuzu eksi 70 dereceye kalibre ederek o şekilde kullanıyoruz. Bu teknolojik soğutucumuz üretimi için ilk etapta 4 haftalık bir süreye ihtiyacımız oluyor 4 haftalık süreden sonra ile haftada bir tane üretme kapasitemiz var" dedi.