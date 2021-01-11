ASİMDER Başkanı Gülbey: "Rusya Erdoğan ve Aliyev'e mesaj verdi" - Son Dakika

ASİMDER Başkanı Gülbey: "Rusya Erdoğan ve Aliyev'e mesaj verdi"

11.01.2021 10:07
ASİMDER Başkanı Gülbey:

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Rusya'nın 2.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Rusya'nın 2.nci Dağlık Karbağ savaşında Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalattığı ateşkes antlaşmasının tarihi ve belirlenen Rus barış gücü asker sayısıyla Türkiye ve Azerbaycan'a diplomasi dilinde tehdit mesajı verdiğini iddia etti.

Ateşkes antlaşmasının 10 Kasım günü imzalanması ve 1960 Rus barış gücü asker sayısının iki Cumhurbaşkanına mesaj olduğunu söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Türk cumhuriyetlerini hep esaret altında tutan ve kafkasya'da suni sorunlu bölgeler yaratarak hep bölgede söz sahibi olma ve bölgede bulunmak peşinde olan Rusya 1.nci Karabağ savaşında Ermenistan'ın yanında yer almıştır. 2.nci Karabağ savaşında tarafsız veya suskun görünse de yine Ermenistan'a sahip çıkarak ateşkes imzalatarak Hankendi ve 2 diğer şehrin Ermenilerde kalmasını sağlamıştır. Bu ateşkesin tarihinin 10 Kasım gününe denk getirilmesi Türkiye'ye üstü örtülü tehdit mesajı verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk Türk Cumhuriyetlerine açılan kapı olan ve tek sınır kapısı Dilucu bölgesini alabilmek için Rusya ve İran ile ciddi görüşmeler yapmıştır. Sebebi de bugünler içindi, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazandığında Türk birliği ideolojisiydi. Ruslar Atatürk'ün ölüm tarihi 10 Kasım'da imzalatarak bu ideolojinin Atatürk ile öldüğü mesajını Türkiye'ye vermiştir. Karabağ'da görev yapacak Barış Gücünün 1960 asker sayısıyla her iki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'e, Adnan Menderes'in idam edildiği tarihi hatırlatılmak istenmiştir. 1960 yılında Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşları askeri darbe sonrası idam edilmişti. İşte Ruslarda Karabağ'a gönderdiği 1960 asker sayısıyla her iki Cumhurbaşkanına da diplomatik ince bir mesaj vermiştir" dedi.

Rusya Karabağ konusunda niyetini ortaya koyduğunu belirten Gülbey, "Rusya'nın 100 yıldan fazladır Türklere ve Türkiye'ye karşı yürüttüğü siyaseti tüm dünya bilmektedir. Türkiye ve Azerbaycan birlikte karar alıp hareket ederse bölgede Rusya ve maşası Ermenistan'ın gizli planlarını bozabilirler. Karabağ bölgesinde Ermeni terör örgütü ASALA kırıntılarına da dikkat edinmeli Nisan ayından sonra bombalı ve küçük terör saldırıları Karabağ'da yaşanabilir" şeklinde konuştu. - IĞDIR

ASİMDER Başkanı Gülbey: Rusya Erdoğan ve Aliyev'e mesaj verdi

Göksel Gülbey, Karabağ, ASİMDER, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASİMDER Başkanı Gülbey: 'Rusya Erdoğan ve Aliyev'e mesaj verdi' - Son Dakika


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