Asrın projesi 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona gelindi - Son Dakika

Asrın projesi 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona gelindi

03.04.2021 09:14

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda çalışmalar neredeyse tamamlandı.

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren Karadeniz- Akdeniz Yolu'nda çalışmalar neredeyse tamamlandı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, ticari olarak da oldukça önemli bir yapıya sahip yolun, Türkiye ekonomisine de katkı sunacağını belirtti.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının yüzde 98'lik kısmından fazlası tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak.

Yaklaşık 50 ili ilgilendiriyor, maliyeti 1 milyar liranın üzerinde

Dolaylı şekilde yaklaşık 50 ilgilendiren toplam maliyeti de 1 milyar liranın üzerinde olan proje ile Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek.

Karadeniz'i, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun, bu yıl içerinde tam olarak ulaşıma açılması hedefleniyor.

"Şuan için tünellerde sorun yok, bu yıl içinde açılmasını bekliyoruz"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, yolun büyük bir kısmının tamamlandığını ve küçük rötuşların kaldığını ifade ederek, "Şuan için tüneller kısmında bir sıkıntı yok. Sadece Ordu hudutları dahilinde, İskenderun'dan Ordu'ya kadar olan bölge tamamlandı. Sadece Ordu bölümünde otoban değil, gidiş-geliş olan yolda noksanlık var. Ben bu yıl içinde yolun biteceğine inanıyorum. Çünkü bizim için çok önemli, havalimanından sonra belki de bölgemiz için en önemli yatırım, Karadeniz-Akdeniz Yolu olacaktır" dedi.

Ülkeler arasında ticareti hareketlendirecek

Başkan Servet Şahin, "Diyelim ki İskenderun'da üretilen bir ürün Rusya'ya, Romanya'ya satıldığında bu yol üzerinden 6-7 saatte Ordu'ya inecek, buradan da deniz yolu ile ülkelere ulaşacak. Bu nedenle bizim için önemli yollardan bir tanesi. Hem Türkiye kazanacak hem bölgedeki iş hacmi arttığı için, bu 42 tane vilayet istihdam ve üretim bakımından çok kazançlı çıkacak diye inanıyorum. Çünkü bu yol üzerinde, Ordu'da üretilen fındık, ihtiyacı olan ülkelere kolaylıkla gönderilecek. Tüm İslam dünyasına ve yine bu yolda Nahcivan üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamına ulaşacak. Hem fındık, bal ve kivi değerlenecek hem de bölgemizde ürettiğimiz diğer ürünler değerlenecek" şeklinde konuştu.

"Bu yol sayesinde belki de bir haftalık iş, bir günde tamamlanacak"

"Bu yol olmasaydı örneğin Mısır'dan gelen Akdeniz'i boydan boya geçecek, Ege'yi geçecek, Karadeniz'i bir uçtan geçecek yani belki bir haftalık iş bir gün içerisinde yetişecek" diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, "Aynı gün içinde Rusya'ya mal yetiştireceğiz. Antalya çiçek üretiminde çok iyi, Ordu'nun da çok iyi olması gerekiyor. İcabında gülleri biz Ukrayna ve Rusya'ya havalimanı ile bir günde bozulmadan ulaştıracağız. Fındığımızı, balımızı ve balığımızı kısa sürede hem zaman kaybını önleyerek göndereceğiz, hem de üretimi arttıracağız" ifadelerine yer verdi.

-İHA-

Asrın projesi 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona gelindi
Asrın projesi 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona gelindi
Asrın projesi 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona gelindi
Asrın projesi 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona gelindi
Asrın projesi 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona gelindi
Asrın projesi 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona gelindi

Sultan Abdülaziz, Karadeniz, Osmanlı, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Asrın projesi 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona gelindi - Son Dakika


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