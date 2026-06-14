Astrolog Aysun Koç, İkizler yeni ayının burçlara etkilerini değerlendirdi

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com izleyicileri için 15 Temmuz saat 05.55'te İkizler burcunun 24 derecesinde gerçekleşecek yeni ayın burçlara etkilerini değerlendirdi. Yeni ayın bulunduğu derecede Alniram ve Alheka sabit yıldızlarının etkilerinin bulunduğunu belirten Koç, bu gökyüzü olayının hem bireysel hem de toplumsal anlamda hareketli bir döneme işaret ettiğini söyledi. Koç, Alniram sabit yıldızının askeri konularda başarı fırsatı verebileceğini, ancak bazı duygusal konularda gerçekleri fark edememe riski oluşturabileceğini ifade etti. Alheka sabit yıldızının ise zorluklara karşı dayanıklılık potansiyeli verdiğini belirten Koç, bazı kötü alışkanlıklara başlama ya da olaylara umursamaz yaklaşma ihtimaline de dikkat çekti. Yeni ayın Uranüsyen etkiler taşıdığını aktaran Aysun Koç, Uranüs'ün düğümlerle yaptığı açı nedeniyle geçmişte yapılan hataların bu dönemde ani şekilde gündeme gelebileceğini söyledi. Koç, bazı konuların çözülmesi için olayların beklenmedik şekilde gelişebileceğini belirterek, etkilerin bireysel haritalara göre pozitif ya da zorlayıcı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Gökyüzünde hava elementinin baskın olduğunu, ikinci planda ise ateş elementinin etkisinin hissedildiğini belirten Koç, bu nedenle fikirler, iletişim, özgürlük ihtiyacı ve hareketli gündemlerin öne çıkacağını söyledi.

İKİZLER YENİ AYI İLETİŞİM TRAFİĞİNİ ARTIRACAK

Astrolog Aysun Koç, İkizler burcunda gerçekleşecek yeni ayın en önemli temasının iletişim, hareketlilik ve fikir alışverişi olacağını belirtti. İkizler burcunun doğası gereği konuşmaların, görüşmelerin, haber trafiğinin, kısa yolculukların ve sosyal çevreyle temasların artabileceğini söyleyen Koç, bu dönemde söylenen sözlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Gökyüzünde hava elementinden sonra ateş elementinin de güçlü olduğunu ifade eden Koç, "Hava ateşi besler" diyerek fevri çıkışlara karşı temkinli olunması gerektiğini dile getirdi. Koç, Türkiye Cumhuriyeti haritasındaki Ay'ın da İkizler burcunda bulunduğunu hatırlatarak, bu yeni ayın Türk halkı açısından da önemli gelişmelere işaret edebileceğini söyledi. Önümüzdeki iki haftalık süreçte özellikle toplumun gündemini ilgilendiren konularda hareketlilik yaşanabileceğini ifade eden Koç, karar alma süreçlerinde daha dikkatli ve kontrollü hareket edilmesi gerektiğini belirtti. İletişimin yoğunlaşacağı bu dönemde yanlış anlaşılmalara, dedikodulara ve çevreden gelen yorumlara karşı da uyarıda bulundu. Aysun Koç, eş, ortak ya da yakın ilişkilerle ilgili bazı söylentilerin gündeme gelebileceğini ancak kişilerin başkalarının fikirlerini fazla dikkate almaması gerektiğini söyledi. Koç'a göre bu yeni ayda önemli olan, kişinin kendi gözlemleri ve karşısındaki insanı nasıl tanıdığı olacak. Duyguların yoğun şekilde devreye girmesi halinde yanıltıcı etkiler yaşanabileceğini belirten Koç, dedikodulara takılmamak gerektiğini ifade etti. Yeni ayın destekleyici tarafında ise aşk, çocuklar, sanatsal konular ve maddi hedeflerle ilgili bazı yaraların sarılması ve hayallerin gerçekleşmesi için fırsatlar bulunuyor.

KOÇ, BOĞA, İKİZLER VE YENGEÇ BURÇLARI İÇİN YENİ BAŞLANGIÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

Aysun Koç, yeni ayın burçlara göre etkilerini değerlendirirken Koç ve yükselen Koç burçları için iletişim trafiğinin artacağını söyledi. Bu dönemde kısa seyahatler, kardeşler, kuzenler ve yakın arkadaşlarla görüşmelerin yoğunlaşabileceğini belirten Koç, elektronik cihaz, vasıta, araba ya da motor alımı gibi gündemlerin de öne çıkabileceğini ifade etti. Sosyal medyada aktifleşmek isteyen Koç burçları için bu yeni ayın destekleyici olduğunu söyledi. Boğa ve yükselen Boğa burçları için gelirler, kazanç kapıları ve iş fırsatları ön plana çıkıyor. Aysun Koç, iş arayan Boğaların yeni bir işe başlayabileceğini, iş değiştirmek isteyenlerin harekete geçebileceğini ya da ek kazanç alanları arayabileceğini belirtti. İkizler etkisinin ticaret, iletişim ve dijital alanlarla bağlantılı fırsatlara işaret ettiğini söyleyen Koç, özellikle internet üzerinden gelir elde etmeye yönelik girişimlerin desteklenebileceğini ifade etti. İkizler ve yükselen İkizler burçları için yılda bir kez yaşanan önemli yeni ay dönemlerinden birinin başladığını belirten Koç, bu sürecin yeni adımlar atmak için fırsat sunduğunu söyledi. Ertelenen fikirler, planlar ve başlangıçlar için gökyüzünün destekleyici olduğunu aktaran Koç, Uranüs'ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte sürpriz gelişmelerin ve beklenmedik değişimlerin yaşanabileceğini söyledi. Ancak geçmişten gelen bazı problemli konuların aniden gündeme gelebileceğini belirterek temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için ise Jüpiter'in destekleyici etkisinin sürdüğünü belirten Koç, bu yeni ayın geçmişten beri emek verilen konularda hak edişler ve ödüller getirebileceğini ifade etti. Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan konularda sonuç alma ihtimalinin güçlendiğini söyleyen Koç, eksik ya da hatalı ilerleyen alanlarda ise yüzleşmeler yaşanabileceğine dikkat çekti.

AŞK, KARİYER, PARA VE AİLE KONULARINDA BURÇLARA GÖRE ETKİLER DEĞİŞECEK

Astrolog Aysun Koç, Aslan ve yükselen Aslan burçları için yeni ayın bir hayali gerçekleştirmek adına harekete geçme fırsatı vereceğini söyledi. Aslanların daha sosyal olacağı, kalabalık ortamlarda bulunacağı ve çevresini genişletebileceği bir iki haftalık dönemden geçeceğini belirten Koç, topluluklar içinde olumlu gelişmeler yaşanabileceğini aktardı. Aşk ve parayla ilgili konularda da destekleyici etkilerin olduğunu ifade eden Koç, özellikle Koç ve Aslan burçlarının bu yeni ayın olumlu taraflarından faydalanabileceğini söyledi.

Başak ve yükselen Başak burçları için hedeflere odaklanma döneminin başladığını belirten Koç, kariyer, terfi, maaş, iş değişikliği ya da kişisel hedefler konusunda harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Terazi ve yükselen Terazi burçları için ise yurt dışı bağlantılı başvurular, ithalat-ihracat işleri, Erasmus, vize, Green Card, mahkeme süreçleri ve uzak seyahatlerin gündemde olabileceğini ifade etti. Koç'a göre Teraziler için önümüzdeki iki hafta başvuru ve hukuki süreçler açısından destekleyici bir zamanlama sunuyor.

Akrep ve yükselen Akrep burçları için kredi, miras, eşten gelen destekler, ekstra paralar ve ödemelerle ilgili konuların öne çıkacağını belirten Koç, maddi konularda çözüm arayan Akreplerin bu iki haftalık dönemi değerlendirebileceğini söyledi. Yay ve yükselen Yay burçlarında ise evlilik, ortaklık, danışmanlık ve ilişkiler alanında hareketlilik başlayabilir. Bekar Yaylar için evlilik kararı ya da imza gündeme gelebilirken, iş ortaklığı arayanlar için yeni fırsatlar doğabilir.

Koç, Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için günlük yoğunluğun artacağını, sağlıkla ilgili tedavi süreçlerinin başlayabileceğini, iş değişikliği ya da yeni işe başlama gibi gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Kova ve yükselen Kova burçları için aşk, çocuklar, hobiler ve sanatsal faaliyetler ön plana çıkarken, bekar Kovalar için yeni bir aşk ihtimalinden söz etti. Balık ve yükselen Balık burçları için ise ev, aile, emlak, taşınma, dekorasyon, tadilat ve şehir değişikliği gibi konuların gündeme gelebileceğini aktardı.

Aysun Koç, yeni aydan en çok etki alacak burçların İkizler, Yay, Balık ve Başak burçlarının özellikle son 10 gününde doğanlar olacağını söyledi. Yeni ayın daha destekleyici ve şanslı etkilerinden ise Kova ve Terazi burçlarının faydalanabileceğini belirten Koç, tüm burçlar için bu dönemin iletişimde dikkat, karar alma süreçlerinde temkin ve yeni başlangıçlar için cesaret gerektirdiğini ifade etti.