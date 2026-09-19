Asya Oyunları’nda büyük gaf! Güney Kore yerine Kuzey Kore marşı çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Oyunları’nda büyük gaf! Güney Kore yerine Kuzey Kore marşı çalındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya Oyunları’nda skandal bir hataya imza atıldı. Güney Kore Erkek Hokey Takımı’nın Bangladeş maçı öncesinde Güney Kore milli marşı yerine Kuzey Kore marşı çalındı. Oyuncular büyük şaşkınlık yaşarken, organizasyon yetkilileri hatanın ardından Güney Kore kafilesinden özür diledi.

Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Oyunları’nda Güney Kore Erkek Hokey Takımı’nın Bangladeş maçı öncesinde büyük bir skandal yaşandı. Milli marş seremonisinde Güney Kore’nin marşı yerine Kuzey Kore’nin ulusal marşı çalındı. Oyuncular yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, organizasyon yetkilileri Güney Kore kafilesinden özür diledi.

Güney Kore Erkek Hokey Takımı, Asya Oyunları kapsamında Bangladeş ile karşı karşıya geldi. Güney Kore’nin 5-0 galip geldiği maçın öncesinde düzenlenen milli marş seremonisi ise karşılaşmanın önüne geçti.

Seremoni başladığında Güney Koreli oyuncular kendi ülkelerinin marşını beklerken, statta Kuzey Kore’nin ulusal marşı yankılandı. Ne olduğunu anlamaya çalışan oyuncuların şaşkınlığı kameralara da yansıdı.

Asya Oyunları’nda büyük gaf! Güney Kore yerine Kuzey Kore marşı çalındı

ORGANİZASYON YETKİLİLERİ ÖZÜR DİLEDİ 

Yaşanan hatanın ardından Güney Kore kafilesi organizasyon yetkililerine itirazda bulundu. Yetkililer, marşın hazırlanması ve çalınmasından sorumlu kişilerin hata yaptığını kabul ederek Güney Kore tarafına özürlerini iletti.

Organizasyon yetkililerinin, hazırlıkların yapılmasına rağmen yanlış marşın çalınmasının bir hata sonucu gerçekleştiğini bildirdiği aktarıldı.

GÜNEY KORELİ ANTRENÖR: KABUL EDİLEMEZ

Karşılaşmanın ardından Güney Kore Milli Takımı Antrenörü Min Tae-seok de yaşanan olaya tepki gösterdi.

Tae-seok, milli marş konusunda yapılan hatanın ciddi olduğunu belirterek, “Kesinlikle olmaması gereken bir hata” değerlendirmesinde bulundu.

Güney Koreli teknik adam, organizasyon yetkililerinin özür dilemesini olumlu karşılasa da yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Asya Oyunları’nda büyük gaf! Güney Kore yerine Kuzey Kore marşı çalındı

2018'DE DE YAŞANMIŞTI

2018'de Endonezya'da düzenlenen AFC 19 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde, Güney Kore ile Ürdün karşılaşması öncesinde organizatörler Güney Kore'nin milli marşı yerine Kuzey Kore'nin milli marşını çaldı.

Güney Koreli futbolcular seremoni sırasında şaşkınlık yaşarken, teknik ekip yetkililere itiraz etti. Doğru marş daha sonra çalındı. Güney Kore Futbol Federasyonu da organizasyona resmi şikayette bulundu. O dönem federasyon, bunun Güney Kore'nin herhangi bir yaş kategorisindeki resmi milli takım maçında Kuzey Kore marşının ilk kez çalınması olduğunu açıklamıştı.

2012 LONDRA OLİMPİYATLARI'NDA TAM TERSİ YAŞANDI 

2012 Londra Olimpiyatları'nda bu kez Kuzey Kore kadın futbol takımının karşılaşması öncesinde Güney Kore bayrağı yanlışlıkla ekrana yansıtıldı.

Kuzey Koreli futbolcular durumu protesto ederek sahadan ayrıldı ve karşılaşmanın başlaması bir saatten fazla gecikti. Organizasyon komitesi hatayı kabul ederek özür diledi.

Kuzey KoreGüney KoreKuzey KoreBangladeşDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ’de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25’lik indirim TOKİ'de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25'lik indirim
Görgün Denizli’de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı Görgün Denizli'de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı
15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Adaklı’da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu Adaklı'da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu
Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan’ın elektrik şebekesinde 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan'ın elektrik şebekesinde! 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor
Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı
Cevat Soydaş Turnuvası’nda ilk finalist Galatasaray MCT Technic oldu Cevat Soydaş Turnuvası'nda ilk finalist Galatasaray MCT Technic oldu
Güvenlik kamerası ortaya çıkardı: Bodrum’da iki köpeği ezen sürücü aranıyor Güvenlik kamerası ortaya çıkardı: Bodrum'da iki köpeği ezen sürücü aranıyor
Resmen ortada kaldı Gündeme geldiği takımın hocasından ağır sözler Resmen ortada kaldı! Gündeme geldiği takımın hocasından ağır sözler
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu’nun karşısına 6 rakip çıkıyor CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu'nun karşısına 6 rakip çıkıyor
Fındık piyasasında yeni dönem İki ilde bakanlık denetimi başladı Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı
Okan Buruk iki ismin üstünü çizdi Okan Buruk iki ismin üstünü çizdi
Dünyayı tedirgin eden saldırı Nükleer santralde alarm verildi Dünyayı tedirgin eden saldırı! Nükleer santralde alarm verildi
İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi
18:21
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı
18:20
Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig’de yenilgi nedir unuttular
Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular
18:06
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a karşı farklı galibiyet
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a karşı farklı galibiyet
18:05
Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e net mesaj: Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız
Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız
18:01
366 milyon Euro harcandı Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
17:34
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti Vatandaş şaşkına döndü
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti! Vatandaş şaşkına döndü
17:00
Derbide inanılmaz an 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
16:30
OHAL ilan edilmişti Tarihi derbide inanılmaz son
OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son
15:54
Fenerbahçe’nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona’da şov yapıyor
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
15:45
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
15:32
Arda Güler’in gizemli paylaşımı İşte nedeni
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
14:57
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor Açtığınızda şaşırmayın
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 18:50:23. #.0.3#
SON DAKİKA: Asya Oyunları’nda büyük gaf! Güney Kore yerine Kuzey Kore marşı çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement