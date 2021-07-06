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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

06.07.2021 15:30
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 91 bin 892 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi virüs nedeniyle öldü.

Ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 86 bin 838'e yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 11 bin 945 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 29 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 17 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 88'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 689 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 56'sı yurt dışı kaynaklı, 746 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 161 bin 541'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 32'ye çıktı. Ülkede, iyileşen kişi sayısı ise 150 bin 760 olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, ülkede Kovid-19'un farklı varyantlarına yakalananlarının sayısı 2 bin 817'ye yükseldi.

KDCA Direktörü Jeong Eun-kyeong, yaptığı açıklamada, Güney Kore ile İsrail arasında yapılan aşı takası anlaşmasına atıfta bulunarak İsrail'den gönderilecek aşıların yarın ülkeye ulaşacağını söyledi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 114 kişide Kovid-19 tespit edildi, böylece vaka sayısı 1 milyon 445 bin 832'ye çıktı.

Son 24 saatte 104 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 296'ya yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 10 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 640 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 299 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 420 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 333'e, vaka sayısı 294 bin 653'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 227 bin 23 kişi ise iyileşti.

Nepal

Son 24 saatte 1718 vakanın kaydedildiği Nepal'de 15 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne 648 bin 85 Kovid-19 vakası tespit edilen ülkede, 9 bin 263 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, virüse yakalanan 612 bin 994 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte, 11 bin 525 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 163 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede böylelikle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedilmiş oldu.

Salgının başından bu yana 966 bin 406 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 15 bin 392 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bangladeş'te dün 164 kişi hayatını kaybetmiş ve bu rakam, Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı olmuştu.

Bangladeş Sivil Havacılık İdaresi'nden (CAAB) yapılan açıklamada, Kovid-19 vakaları ile virüsün varyantlarındaki artış nedeniyle 8 ülkeden Bangladeş'e yapılacak seyahatlerin 14 Temmuz'a kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ülkelerin Hindistan, Nepal, Botsvana, Moğolistan, Namibya, Panama, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Tunus olduğu ifade edildi.

Ülke genelinde 1 Temmuz'dan bu yana uygulanan bir haftalık sokağa çıkma yasağının bir hafta uzatıldığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle yurt içi uçuşlardaki yasağın da süreceği vurgulandı.

Açıklamada, İngiltere, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Malezya, Maldivler, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Gürcistan ve Uruguay gibi ülkelerden Bangladeş'e gelenlerin de 14 gün karantinaya alınacağı duyuruldu.

Güney Kore, Bangladeş, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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