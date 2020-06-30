Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamı kapılarını yeniden açtı - Son Dakika

Korona virüs önlemleri nedeniyle geçen mart ayında kullanıma kapatılan Atakum Belediyesinin sosyal tesisleri, yeni normalleşme dönemine uygun şekilde yeniden hizmet vermeye başladı.



Samsunlu hamamseverlerin uğrak adreslerinden biri olan Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamı da konuklarını hijyen önlemleri eşliğinde ağırlıyor. Samsun'da yaklaşık üç ay kesintiye uğrayan hamam sefası, yeni normalleşme kuralları altında yeniden başladı.



Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği belediye tesislerinden biri olan Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamı, yeni normalleşme dönemine yönelik kurallar ile tüm kente yeniden hizmet vermeye başladı. Hijyen önlemlerinin üst seviyede olduğu Osmanlı Hamamı, haftanın her günü 07.00 - 23.00 saatleri arasında kullanılabiliyor. Kadın ve erkekler için ayrı giriş ve kullanım alanlarına sahip olan Osmanlı Hamamı, her yaştan Samsunlunun yanı sıra çevre kentlerden gelen yerli turistlerin de sıkça ziyaret ettiği tesisler arasında bulunuyor. Hamamın ana girişinde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapan yapan görevliler, konukların ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyor. Yeni normalleşme döneminde hamamın ortak kullanım alanlarını belirli aralıklara dezenfekte eden görevliler, sauna, hamam ve havuz bölümüne girişler öncesinde konuklara sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.



Şezlong sayıları azaldı, konuklar arası mesafe arttı



Osmanlı Hamamı'nın erkek ve kadın bölümündeki iki ayrı havuzda şezlong sayısı azaltılarak iki konuk arasındaki mesafenin açılması sağlandı. Dinlenme bölümlerindeki şezlongların araları da yeni normalleşme dönemi kurallarına göre yeniden düzenlendi. Mevlana Mahallesi Alparslan Bulvarı No: 71 adresinde yer alan tesise, toplu taşıma ile gelmek isteyen yurttaşlar, Atakum-Türkiş dolmuşlarını kullanabiliyor. Özel araçları ile seyahat edenler de Atatürk, İsmet İnönü ve Abdullah Gül bulvarlarından Alparslan Bulvarı'na bağlanarak Balaç yönünü takip ederek Osmanlı Hamamı'na ulaşabiliyor. Tesisin kafeterya bölümünden sıcak ve soğuk içecek sipariş edebilen konuklar, el kesesi, lif ve sabun gibi ihtiyaçları da hamamda bulabiliyor. - SAMSUN