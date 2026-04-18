Ataşehir Belediyesi'nde 7 milyon dolar rüşvet dinlemeye takıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataşehir Belediyesi'nde 7 milyon dolar rüşvet dinlemeye takıldı

Haberin Videosunu İzleyin
18.04.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Ataşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk operasyonunda "7 milyon dolarlık" rüşvet, teknik takibe takıldı. Ruhsat ve iskân onayı karşılığında talep edilen devasa rüşvetin telefon görüşmelerine yansıması üzerine düğmeye basan ekipler, yolsuzluk çarkını deşifre etti.

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, ruhsat ve iskân işlemleri karşılığında 7 milyon dolarlık rüşvet talep edildiğine ilişkin telefon görüşmeleri teknik takibe takıldı. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

TEKNİK TAKİPTE DİKKAT ÇEKEN TAPE KAYITLARI

Soruşturma dosyasına giren tape kayıtlarında, bir muhasebeci ile mühendis arasında geçen konuşmalar dikkat çekti. Görüşmelerde, iskân işlemleri için yüksek meblağda para talep edildiği iddia edilirken, tarafların bu rakam üzerinden değerlendirme yaptığı görüldü.

Devam eden konuşmalarda ise talep edilen miktarın yüksekliği karşısında şaşkınlık dile getirilirken, rakamın pazarlık payı olarak belirlenmiş olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

“PAZARLIK İÇİN YÜKSEKTEN AÇILMIŞ OLABİLİR”

Tape kayıtlarında yer alan ifadelerde, 7 milyon dolarlık talebin doğrudan alınmak yerine pazarlık sürecinde aşağı çekilmek üzere yüksekten dile getirilmiş olabileceği konuşuldu. Şüphelilerin kendi aralarındaki diyaloglarında, daha önce de benzer süreçlerde ödeme tartışmaları yaşandığına dair ifadeler dikkat çekti.

İşte teknik takipte elde edilen tapeler:

MUHASEBECİ: günün bombasını duydun mu

MÜHENDİS: yok hayır olsun inşallah

MUHASEBECİ: iskanı

MUHASEBECİ: 7 milyon dolar istiyorlarmış

MÜHENDİS: ne için istiyorlarmış yedi milyon doları

MUHASEBECİ: iskana

MÜHENDİS: e binayı onların üstüne yapalım

MUHASEBECİ: acaba diyorum bu erhanın p..tu mu bi fırıldak çeviriyor ya

MÜHENDİS: abi yani yedi milyon dolar da olmaz ya ha yedi milyon hani şey dersin iki milyon dolar dersin üç milyon dolar dersin hani onu bir yere bağlarsın da

MUHASEBECİ: hayır şimdi yükse he yediden başlayıp bire ikiye belki de razı edecekler o pazarlık için de yapmış olabilirler onu da

MUHASEBECİ: çok garip değil mi ya bu nasıl oğlum ben ben sana bir şey söyleyim mi biz bu ben bu heriflere kızıyorum bunlara operasyon yapılıyor diye bilmem ne siyasi diye ama bunlar harbiden demek ki hak ediyorlar bazen ya

MUHASEBECİ: emsal emsal vermeniz lazım diyordu emsaliniz eksik diyordu mevcut emsali hastaneye saydık orayı verdik diyordu ama diyordu burda emsaliniz eksik bilmem kaç bin metre kare emsal vermeniz lazım falan diyorlardı herhalde şimdi ya

MÜHENDİS: ama hatırlıyor musun ıı hastanenin iskan sürecinde de aynı sıkıntı oldu ben parayı verdim vermedim mevzusu oldu hatırlıyor musun başkan imzalıyorsan imzala imzalamıyorsan işte yok evden aldıracaklar da ordan aldıracaklar da oraya koyacaklar da hatırlıyorsan

MUHASEBECİ: hayır hayır onu demiyorum babacım şimdi biz vermese bu XXXX hanım buna parayı verme ben beş kuruş vermiyorum kardeşim siz bana ruhsatımı verdiniz

MUHASEBECİ: esat esat şey diyor abi o kadar diyor şey değilim ben diyor esat panik olmamış mesela çok bunlar diyor belliydi bunlar bir şey bir şey alacaklar ama diyor şimdi burdan kapıyı açtılar ama ha bu kadar almazlar ama diyor bir şey alacaklar baktığın zaman

RÜŞVETİN YÖNTEMİ: HEDİYE KARTI VE ELEKTRONİK CİHAZ İDDİASI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, rüşvetin yalnızca nakit olarak değil, hediye kartları ve lüks elektronik cihazlar üzerinden de alındığı iddia edildi.

Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı’nın şoförünün evinde yapılan aramalarda çok sayıda hediye kartı ele geçirildiği öne sürüldü.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği belirtildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Elde edilen tape kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi. Yetkililer, yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının gündeme gelebileceğini belirtirken, dosyanın kapsamının daha da genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Onursal Adıgüzel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 23:48:54. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.