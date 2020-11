Atatürk, Bozyazı'da törenle anıldı - Son Dakika

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde Mersin'in Bozyazı ilçesinde törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen anma törenine, Kaymakam Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serhat Karakuş, TCSG-309 Bot Komutanı Üsteğmen Gökhan Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Kaymakam Yılmaz, Başkan Çetinkaya ve siyasi parti temsilcilerinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Lütfiye Keskin Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Mustafa Arslan yaptı. Arslan, Atatürk'ü, 'Kara tahta başında milletine öğretmen, bağımsızlık mücadelesiyle, Asya ve Afrika ülkelerine örnek evrensel bir lider, yurdunu işgale gelen Anzaklara, 'onlar bizim evlatlarımız olmuştur' diyecek kadar büyük bir insan' olarak tanımladı.

Atatürk'ün ilkeleriyle yaşadığını vurgulayan Arslan, "Atatürk, Samsun'dan Sivas'a vatanın her karışında şehit evlatlarının Türk bayrağına bakışında Karadeniz'in çırpınışı, Sakarya'nın akışında yaşıyor. Türk milletinin sevincinde gözyaşında, alın terinde Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar zaferlerinde seksen beş milyonun kalbinde en derinde yaşıyor. Bozkırların sarısında, Akdeniz'in mavisinde Anıtkabir'de, ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde, İstiklal Marşı'na ruh veren bir milletin sesinde yaşıyor. Atatürk derki, 'Toroslara çıkın bakın. Nerede bir kara Yörük çadırı görürseniz, dumanı da tütüyorsa, dünyada hiçbir güç bizi asla yenemez.' O Yörük ateşleri yanıyor Atam. Her eserin bir imzası vardır. Bu ülkenin de imzası Atatürk'tür" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. 'Atatürk Haftası' dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Yılmaz ve Başkan Çetinkaya tarafından ödüllerinin verilmesi ile tören sona erdi. - MERSİN