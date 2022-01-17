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Atatürk'ün Kocaeli'deki ilk basın toplantısının yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Kocaeli'deki ilk basın toplantısının yıl dönümü kutlandı

17.01.2022 10:13
Atatürk'ün Kocaeli'deki ilk basın toplantısının yıl dönümü kutlandı

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te kentte düzenlediği basın toplantısının 99. yıl dönümü dolayısıyla balo düzenlendi.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te kentte düzenlediği basın toplantısının 99. yıl dönümü dolayısıyla balo düzenlendi.

Başiskele ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Seddar Yavuz, 1989 yılında ilk defa mesleğe başlayan ve yaklaşık 33 yıldır bu devlete hizmet eden birisi olarak bugüne kadar tüm basın mensuplarıyla çok iyi ilişkiler içerisinde olmaya özen gösterdiğini belirterek, tüm gazetecilerin Basın Onur Günü'nü tebrik etti.

Son 100 yılda milletin büyük acılar yaşadığını belirten Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Büyük imparatorluk dağıldı, daha sonra işgal yılları ve işgale karşı milletimizin yetiştirdiği belki Türk tarihindeki en önemli liderlerden, komutanlardan, siyaset ve devlet adamlarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bir Kurtuluş Savaşı verildi, onun sonucunda da genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Elbette aziz Türk milleti, yaklaşık 2 bin 200 yıllık devlet geleneği ve devlet kurma, yaşatma becerisi olan, özgürlüğüne, bağımsızlığına sevdalı, aşık ve her dönemde de hak ve hukuku haykırma konusunda, mazlumların ve mağdurların yanında yer alması vesilesiyle birçok milletten farklılık arz eder.

Bizler gücü, ezmek, yok etmek, sömürmek için talep eden bir millet asla olmadık. Batı ile bizi ayıran en temel özelliğimiz budur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk antiemperyalisttir. Sanıldığı ya da birçok kişinin farz ettiği gibi Batı hayranı ya da Batı'yı taklit eden bir insan değildir. Bizim bu Batıcılık yaklaşımından anladığımız şey, Batıcı olmak değil, Batı ile yarışmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önümüze koyduğu hedef olan muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmaktır."

"Tek sevdamız Türkiye Cumhuriyeti"

Yavuz, "Yönetimin şeklinin cumhuriyet olacağı ve başkentinin de Ankara olacağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 99 yıl önce bugün ilk kez şehrimizde ilan edilmiştir. Bu, bizim için Kocaelili hemşehrilerimiz için onur vesilesidir." dedi.

Tek sevdalarının Türkiye Cumhuriyeti, ay yıldızlı al bayrak, bağımsızlık ve vatanları olduğunu vurgulayan Yavuz, dolayısıyla sevdası Türkiye, ay yıldızlı al bayrak ve bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden, refahından yana olan herkesle kucaklaşmak, kardeş olmak gibi yükümlülükleri bulunduğunu kaydetti.

Farklı düşüncelerin ve hayat tercihlerinin asla ayrılık vesilesi değil, zenginlikleri olduğunu dile getiren Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede farklı etnik ve inanç gruplarından insanlar yaşıyor. Hiç kimseyi öteki olarak görmüyoruz. Dün görmediğimiz gibi yarın da görmeyeceğiz. Kırmızı çizgimiz, vatanın birliği ve bütünlüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölmek, parçalamak isteyenlere dün bütün gücümüzle dediğimiz gibi bugün de yarın da 'hayır' diyeceğiz. Göz dikenlerin gözlerini çıkarmaya, el uzatanların ellerini kırmaya hazırız. Bunun dışında herkes, bu ülkenin asli ve kurucu unsurudur. Dolayısıyla 'şu etnik kökenden geliyor, bu mezhepten geliyor' söylemlerinin bizim açımızdan hiçbir anlamı yoktur. Dün olduğu gibi bugün de ülkenin geleceğini hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bütün bu anlattıklarım, aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kısa ömrüne sığdırdığı hadiseler ve olayların bütünüdür. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü doğru anlamak, antiemperyalist, anti sömürgeci olduğunu bilmek ve bu ülkenin hür ve bağımsız yaşamasını arzu etmek, onu anlamaktır."

Yavuz, basın emekçilerinin çok büyük zorluklar içinde görevlerini ifa ettiğini vurgulayarak, "Bu fedakar çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler için yapabileceğim bir şey olduğu zaman kapımızın sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimiz ve basın emekçilerimizden hayatlarını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.

KOGACE Başkanı Cemal Kaplan da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çekilişte ismi çıkan basın mensuplarına hediyeler verildi, canlı müzik eşliğinde Basın Onur Günü coşkuyla kutlandı.

Programa, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kocaeli'deki ilk basın toplantısının yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün Kocaeli'deki ilk basın toplantısının yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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