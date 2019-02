Atc ABD'li Havacılık Teknoloji Şirketlerini Türkiye'ye Getirdi

Amerikan Türk Konseyi (ATC), havacılık sektöründe önde gelen 12 ABD 'li teknoloji firmasını Türk şirketlerle işbirliği görüşmelerinde bulunmak üzere Türkiye 'ye getirdi.5-9 Şubat tarihlerini kapsayan bu organizasyonda Washington 'dan AMCHAM ve Ankara 'dan ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı kanalıyla destek veren Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBDC) de yer alıyor.Konseyin Genel Başkanı Uğur Terzioğlu , Türkiye'nin son birkaç yılda havacılık sektöründe attığı ciddi adımların ABD'li firmaların da dikkatini çektiğini belirtti.Terzioğlu, Amerikalı firmaların üst düzey yetkililerinin TAİ, Havelsan Roketsan gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra havacılık alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarıyla da bir araya geleceklerini vurguladı. Terzioğlu, firmalar arasında yapılacak birebir görüşmelerin yanı sıra 5 Şubat'ta Ankara'da, 7 Şubat'ta ise İstanbul 'da resepsiyon düzenleneceğini söyledi.Türkiye'ye gelen ABD'li firmaların isimleri ve faaliyet alanları ise şöyle:ACMT; Metal sektöründe faaliyet gösteren firma, uçak gövdesi parçaları üretiyor.Airwolf Aerospace; Cleveland Ohio 'da yerleşik olan şirket, sivil ve askeri helikopterler için elastomer pervane göbeği bileşenleri üreticisi.Blue Wolf Inc.; Idaho'da yerleşik firma dayanıklı ve gece görüş sistemleri ile uyumlu NVIS, NVG, infrared ve standart aydınlatma ürünlerinde iddialı.Industrial Metals International; Havacılık sektörü hammaddelerini tedarik eden firmanın merkezi New York 'ta.Infinity Air Group; Ticari, özel jet ve kargo uçak endüstrilerinde kullanılan yedek parçaların dağıtımı, tamiri ve üretimi alanında faaliyet gösteren şirketin merkezi Los Angeles 'ta.Latitude Aero; Ticari uçakların koltuk onarımı ve yenilenmesinde uzman.Metro Aerospace; Amerika standartlarına göre küçük ölçekli firmanın merkezi Dallas 'ta. Havacılık sektöründe çığır açan ve havayolu seyahatinin geleceğine şekil veren en ileri teknolojileri geliştiriyor.Moog Space and Defense Group; Uzay ve savunma sanayinde hizmet veren firma, hareket teknolojisi ve akış kontrolü konularında çözümler sunuyor.Nova Power Solutions; Askeri standartlara uygun ve özellikle gemi güvertesi, taktiksel askeri ve benzer derecede zorlu çalışma ortamlarında kullanılmaya uygun kesintisiz güç kaynakları üretiminde uzman.SLMTI; Savunma, havacılık ve endüstriyel pazarlar için yüksek performanslı, hassas DC ve AC motorlar, yükselticiler/ sürücüler ve winding'ler tasarlıyor ve üretiyor.Taylor Devices; Merkezi New York'ta olan firma, uçak, uydu, silah, navigasyon sistemleri ve modern yapılara ürün tedarik ediyor. Van Horn Aviation; Birçok helikopter firmasına mali ve fiziksel performansı artırıcı kompozit rotor palı tasarımı ve üretimi yapıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul