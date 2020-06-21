"Ateş savaşçıları" olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır - BOLU - Son Dakika

"Ateş savaşçıları" olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır - BOLU

Bolu ve Düzce'de faaliyet alanı bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

Bolu ve Düzce'de faaliyet alanı bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bolu, Düzce, Aladağ, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yığılca, Akçakoca ve Gölyaka Orman İşletme müdürlükleri, olası yangına müdahale için 11 ilk müdahale aracı, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 dozer, 13 greyder, 7 ekskavatör ve 190 işçiyle 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Ayrıca 13 yangın gözetleme kulesinin bulunduğu Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında, su ikmalinde kullanılan 33 yangın havuzu ve 36 yangın göleti de yer alıyor.

Ekipler, Bolu ve Düzce bölgesinde yıllık ortalama 37 orman yangınına müdahale ederken, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen büyük orman yangınlarına da destek veriyor.

Yılın özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde Bolu ve Düzce bölgesinde meydana gelebilecek olası yangınlara müdahale etmek için her an tetikte bekleyen ateş savaşçıları, Aladağ bölgesinde bulunan Değirmenözü mevkisinde tatbikat gerçekleştirdi.

Birçok alanda eğitimlerin verildiği ve ekipmanların tanıtılarak kullanımının anlatıldığı tatbikatta ekipler, senaryo gereği, çıkan yangına köpük ve su sıkarak müdahale etti.

Orman yangınlarının yüzde 97'si insan kaynaklı

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle belirli süre ara verilen eğitimlere normalleşme sürecinde yeniden başladıklarını söyledi.

Özer, 2020 yangın sezonu için eğitim ve tatbikat planladıklarını belirterek, "Ülkemiz ormanlarının 12 milyon hektarı, yani yüzde 50'ye yakını Akdeniz kuşağında yangına birinci derece hassas olan bir bölgede. Bolu Bölge Müdürlüğümüz de ormanların yüzde 37'si yani 236 bin hektarı yangına ikinci derecede hassas olan bölgeler. Müdürlüğümüzün kayıtlarına baktığımızda son 10 yılda ortalama yıllık 30 yangın çıkmış ve bu yangınlar sonucunda her yıl da ortalama 75 hektarlık ormanlık alanımız zarar görmüştür." diye konuştu.

Orman yangınlarının çıkış sebeplerinin büyük oranda insan kaynaklı olduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Şu bir gerçek ki ülkemiz ve dünya ortalamasına baktığımızda orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 97'si insan kaynaklı. Geri kalan yüzde 3'ü de yıldırımdan kaynaklanan orman yangınları. Yine son 10 yıllık verilere baktığımızda Bolu Bölge Müdürlüğü olarak çıkan yangınlarımızın büyük çoğunluğu 1 hektar veya 1 hektarın altında ve genelde örtü yangını. Bu da ateş savaşçılarımızın üstün başarı ve gayreti sonucu oluşmaktadır. 2019 yılında 54 yangınımız meydana geldi. Bu yangınlar sonrasında 42 hektar ormanlık alanımız zarar gördü."

Ateş savaşçıları olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır - BOLU

Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ateş savaşçıları' olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır - BOLU - Son Dakika

Son Dakika

Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti         
16:43
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi         
16:34
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi         
16:30
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı         
16:00
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi         
15:51
ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum         
15:45
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi         
15:36
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı         
15:32
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım         
14:58
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak         
14:54
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu         
14:53
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha         
14:32
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor         
14:29
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi         
14:25
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir         
14:17
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı         
14:06
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor         
14:05
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir         
13:44
Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı         
13:43
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü         
13:42
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti         
13:15
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira         
13:12
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu         
13:03
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı         
12:55
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu         
12:46
Film değil gerçek! Film değil gerçek! "Sazan sarmalı" yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar         
12:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 17:44:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ateş savaşçıları" olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır - BOLU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei