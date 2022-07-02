Atila Sertel: "Şans Oyunları İki Yıldır Denetlenmiyor" - Son Dakika
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Atila Sertel: "Şans Oyunları İki Yıldır Denetlenmiyor"

02.07.2022 15:15
Atila Sertel: "Şans Oyunları İki Yıldır Denetlenmiyor"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Varlık Fonu tarafından 2020 yılı ağustos ayında Sisal-Şans ortak grubuna devredilen şans oyunlarının iki yıldır denetlenmediğini belirterek, "Sanki bilinçli olarak denetimden kaçılıyormuş izlenimi uyanıyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Varlık Fonu tarafından 2020 yılı ağustos ayında Sisal-Şans ortak grubuna devredilen şans oyunlarının iki yıldır denetlenmediğini belirterek, "Sanki bilinçli olarak denetimden kaçılıyormuş izlenimi uyanıyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM KİT Komisyonu'nun geçen çarşamba günkü toplantısında Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunlarıyla ilgili denetim yetkisini gündeme getirdi.

"MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ LAZIM"

Sisal Şans Oyunları'nın 2020 yılı ağustos ayında Milli Piyango oyunlarını devraldığına dikkat çeken belirten Sertel, şöyle konuştu:

"Siz iki yıldır Sisal Şans Oyunları grubunu denetleyemiyorsunuz. Yani bunlar nasıl yapıyor? Kime ikramiye veriyor? Ne kadar ikramiye dağıtıyor? Ne kadar para topluyor? Yani bu noktada devletimiz bundan ne kadar vergilendirme yapıyor? Ne kadarı Milli Piyango bileti alan mudinin eline para ulaşıyor? Hiçbir şey bilinmiyor. Güya denildi ki bize bu sistemde her şey hızlı olacaktı. Yani bürokratik engeller hızlı aşılacaktı, birçok faaliyet hızlanacaktı, söylendiği zaman hemen yerine gelecekti; falan, falan ama gördük ki Milli Piyango'nun bu grubu denetlemesi için küçük bir mevzuat değişikliği lazım. Bu mevzuat değişikliği yapıldığı takdirde siz, bu şans oyunlarını yürüten şirketi denetleme yetkisine sahip olacaksınız. Zaten istediğimiz de o bizim. Bu işin yıllardır Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülmesi, devlet tarafından yürütülmesi çok önemli bir güven kaynağıydı. Topluma da güven kaynağıydı. Yani 'En azından ben kazanamasam devletim kazanıyor' diyordu vatandaş piyango bileti alırken ya da sayısal loto oynarken. Şimdi o da kalktı, bir grup kazanıyor, o grubu denetleyemiyoruz yani sanki bilinçli olarak denetimden kaçılıyormuş izlenimi uyanıyor bizde. Çünkü bu konuda ısrar ediyoruz, biz değil yani Sayıştay ısrar ediyor, biz de onun ısrarcısı oluyoruz. Diyoruz ki: ya arkadaş bu niye denetlenmiyor iki yıldır. Denetlenmeyen bir yapı olabilir mi? İşte mevzuata takılıyor. O mevzuat nasıl aşılacak, nasıl sonuç alacağız?"

"KARA PARA AKLAYICILIĞI MI?"

Sisal-Şans ortak grubunun el değiştirdiğini ancak kime satıldığının bilgisinin paylaşılmadığını kaydeden Sertel, şunları kaydetti:

"Sisal Şans Oyunları grubunun bir başka gruba Milli Piyango'yu devrettiğini ya da sattığını öğrendik, hatta ben sizi telefonla arayıp o grupla ilgili bilgi istedim. Hakikaten siz de bilmiyordunuz ve bana yanıt veremediniz çünkü o grubu kimse bilmiyor. Kime gitti, kim aldı, nedir, in midir, cin midir, kara para aklayıcılığı mıdır, tefeciler midir, dünya ölçeğinde kara para yönlendirenler midir? Kim olduğunu bilmiyoruz. Kim biliyor? Türkiye Varlık Fonu biliyor. Varlık Fonu'nun bunu açıklaması lazım."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Atila Sertel, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atila Sertel: 'Şans Oyunları İki Yıldır Denetlenmiyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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