Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas\'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
18.01.2026 11:54
Atlas\'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Haber Videosu

Güngören'de 15 yaşındaki zanlı tarafından göğsünden tek bıçak darbesiyle öldürülen Atlas Çağlayan cinayetinde, sanık avukatının savunması dikkat çekti. Avukat, katil zanlısının ''yaralama'' değil ''korkutma kastıyla'' hareket ettiğini ve ''haksız tahrik'' altında olduğunu ileri sürerek serbest bırakılmasını talep etti. Öte yandan; olaydan sonra Çağlayan'ın ailesini ölümle tehdit eden 4 kişi gözaltına alındı.

Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayetiyle gündeme gelen "Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ)" kavramı kamuoyunda geniş yer tutarken Atlas Çağlayan (17) cinayeti bardağı taşıran son damla oldu. Toplumun büyük bir kesimi SSÇ'lerin cezai indirimlerinin kaldırılarak yargılanmasını talep ediyor. Şu an 15-18 yaş aralığındaki kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına hükmediliyor.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

İstanbul Güngören'de bir kafede iddiaya göre; "yan bakma" bahanesiyle başlayan kavgada 15 yaşındaki E.Ç., üzerinde taşıdığı sustalı bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Çağlayan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken cinayete ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni gelişmeler yaşandı.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın acılı ailesine tehdit mesajları gönderildiği ortaya çıktı. Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü kendisine, "Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz" şeklinde atılan mesajlar hakkında, "Tehditlere boyun eğmeyeceğim" dedi.

Olay sonrası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, söz konusu mesajlara ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne şahısların yakalanmasına yönelik talimat verildi.

Çağlayan'ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 3 şüpheliyle, anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit eden 1 şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

SANIĞIN AVUKATINDAN AKILALMAZ SAVUNMA: AMACI KORKUTMAKTI

Gazeteci İhsan Yalçın'ın sanık E.Ç'nin avukatının tutanağa geçen savunmasından aktardığı bilgilere göre; avukat, E.Ç'nin "Yaralama" değil "Korkutma" kastıyla hareket ettiğini, yaş küçüklüğü ve hakaret iddiası nedeniyle "Haksız tahrik" altında olduğunu iddia ederek serbest bırakılmasını talep etti.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Öte yandan; olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde sanığın rastgele bir hareket içinde olmadan, maktule doğru yönelerek doğrudan bıçakladığı açıkça görülüyor.

