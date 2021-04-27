ATO'nun ısrarları neticesinde Ankara'dan yurtdışına 22 dış hat seferi gerçekleşecek - Son Dakika

ATO'nun ısrarları neticesinde Ankara'dan yurtdışına 22 dış hat seferi gerçekleşecek

27.04.2021 00:57
ATO'nun ısrarları neticesinde Ankara'dan yurtdışına 22 dış hat seferi gerçekleşecek, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetimi'nin, pandeminin ekonomik etkilerini ticaretle hafifletmek için Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına yeni direkt uçuş talebi Türk Hava Yolları tarafından kabul edildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetimi'nin, pandeminin ekonomik etkilerini ticaretle hafifletmek için Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına yeni direkt uçuş talebi Türk Hava Yolları tarafından kabul edildi. THY, 2021 yılı yaz döneminde yeni eklenen Amsterdam, Tahran, Kiev, Köln, Münih, Masel, Cenevre ve Lyon seferleriyle birlikte Ankara'dan yurtdışına 22 dış hat ve haftalık 56 frekans sefer gerçekleştirecek.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile buluşmasında yaptığı konuşmasında, göreve başladıklarından bu yana üzerinde ısrarla çalıştıkları konuların başında Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların geldiğine dikkati çekerek, "Ankara ile ilgili hangi konuyu ele alıp çalışmaya başlasak konu gelip hep yurtdışına direkt uçuşlara dayanıyor" şeklinde konuştu.

Baran, aktarmalı uçuşlar nedeniyle Başkent'ten yolculuk yapmak isteyenlerin bir gün gidiş, bir gün geliş olmak üzere iki gününün yolda geçtiğini aktardı. 2017 yılında Ankara'dan 10 dış hat uçuşun haftalık 28 frekansla gerçekleştirildiğini kaydeden Baran, ATO olarak gerçekleştirdikleri ısrarlı çalışmalar sonucunda pandemi öncesinde, 2019 yılı yaz döneminde Berlin, Frankfurt, Viyana, Paris, Londra, Roma, Tiflis ve Bakü'ye uçuş başlatılarak 18 dış hat ve 46 frekans uçuşa yükseldiğini dile getirdi.

Ankara'nın trilyonlarca dolar milli hasılaya sahip 34 ülkeye yarım günlük uçuşlarla ulaşılabilecek bir mesafede bulunduğunu ifade eden Baran, pandemi sürecinde yurtdışına direkt ulaşımın önemini kaybetmediğine dikkat çekti. Baran, "Pandemi sürecinde tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar ülkeleri alternatif pazarlar aramaya yönlendirdi. Dünyanın değişen ticari dengelerinde, ülkemiz ve Başkentimiz alternatif tedarik merkezi olarak dikkat çekiyor. Dış ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşan Ankara, iller arasında ithalatta ikinci, ihracatta beşinci sırada yer alıyor. Pandemi devam ediyor ancak hayat da devam ediyor. Bekleyerek bir yere varamayacağımız ortada. Salgının ekonomiye etkilerini ancak çalışarak, üreterek silebiliriz. Bu nedenle, yeni direkt hatlar konusunda taleplerimizi içeren bir dosyayı THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanımıza sunduk" ifadelerine yer verdi.

Hızlı trenin merkezi olan Ankara'nın karayollarının da kesişme noktasında bulunduğunu kaydeden Baran, "Ankara'nın Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olması açısından direkt uçuşlar büyük önem taşıyor" dedi.

Ankara'nın ihracatını, müteahhitlik hizmet gelirlerini artırmak ve sağlık ve kongre turizminde gelişmesini sağlamak için direkt uçuşların önemli olduğunu kaydeden Baran, Azerbaycan'ın ardından Kazakistan'da Almatı'ya, Türkmenistan'da Aşkabat'a, Kırgızistan'da Bişkek'e, Özbekistan'da Taşkent'e ve bazı Ortadoğu ülkelerine direkt uçuş konulmasını istedi. Baran, "Küresel bağlarımızı genişleterek ekonomimizi büyütmek durumundayız" diye konuştu. Baran, Türk Hava Yolları'nın güçlü markası AnadoluJet'in Ankara merkezli faaliyet göstermesinin önemine vurgu yaparak, "THY'nin pazar talebine, yani milletimizin seyahat alışkanlıklarına göre hareket edebilmesi, diğer ulaşım araçlarıyla uyumlu olmasına dolayısıyla diğer şehir ve ülkelerle bağlantı kalitesinin yükselmesine neden olacaktır. Ayrıca rekabetçi fiyatları nedeniyle de tercih edilecektir. Başkent'ten yurtdışına direkt uçuş sayımızın artmasının ticaretimize, turizmimize özetle tüm ekonomimize en iyi şekilde yansıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, Halil İlik, Nuh Acar ve Ali Yıldız ile ATO'nun Meclis ve Komite Üyeleri katıldı. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Türk Hava Yolları, Pandemi, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'nun ısrarları neticesinde Ankara'dan yurtdışına 22 dış hat seferi gerçekleşecek - Son Dakika Ekonomi


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