Son Dakika Haberleri: Atso ile Makine Mmo Antalya Şubesi Arasında Protokol

Atso ile Makine Mmo Antalya Şubesi Arasında Protokol

2 saat önce

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi arasında, 14. Grup Akaryakıt ve Gaz Ürünleri üyelerine yönelik "Eğitim Programı Sözleşmesi" imzalandı.

Atso ile Makine Mmo Antalya Şubesi Arasında Protokol, System.String[]
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi arasında, 14. Grup Akaryakıt ve Gaz Ürünleri üyelerine yönelik "Eğitim Programı Sözleşmesi" imzalandı.

ATSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odada düzenlenen törende, protokolü ATSO Başkanı Davut Çetin ve MMO Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu imzaladı.

Törende konuşan Çetin, "Eğitim Programı Sözleşmesi" kapsamında tüp satışıyla uğraşan firmalarda çalışan personele yönelik, "LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli" ve "Tüplü LPG Dağıtım Personeli" konulu eğitimler düzenleneceğini bildirdi.

Eğitimlerde oda üyesi firmalara ve çalışanlara yüzde 25 indirim uygulanacağını belirten Çetin, "Bu vesile ile MMO Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu'na teşekkür ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz yeni projelerle devam eder." ifadesini kullandı.

MMO Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu da söz konusu işbirliği protokolünün 3 yıl geçerli olacağını kaydetti.

Bu arada, Quick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kızılbay'ı makamında konuk eden ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, sektörel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Quick Sigorta tarafından hizmete sunulan "Kefalet Sigortası"nın iş dünyasını rahatlattığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle, firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da alacak sigortaları ve kefalet sigortalarının üzerinde durmaktadır. Bu teminatı veren Sigorta Şirketleri Kefalet Sigortasında işi yapacak firmaya, alacak sigortalarında ise alacaklı olduğu firmanın riskine teminat vermektedir. Kefalet sigortası uygulaması ilk kez Quick Sigorta tarafından uygulamaya konarak, özellikle kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek, mevcut durumda bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına tahsis edilen kredi limitlerinin ihtiyaç duyulan esas alanlarda kullanılmasının önünü açabilmek ve reel sektörün elini rahatlatmak adına özel sektöre önemli bir enstrüman kazandırılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:38 Kaynak: AA

Maden Mühendisleri Odası, Antalya, Ekonomi
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