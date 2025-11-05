Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi

Haberin Videosunu İzleyin
Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul\'un göbeğinde kaydedildi
05.11.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul\'un göbeğinde kaydedildi
Haber Videosu

Avcılar'da okula gitmek için servisini bekleyen 10 yaşındaki kız çocuğu, kendisini takip edip yanına çağıran bir kişiyi fark edince korkarak annesine haber verdi. Şüpheli, annenin ve okul servisinin gelmesiyle kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki kız çocuğunu takip edip yanına çağıran bir kişi, annenin ve okul servisinin gelmesiyle kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki kız, her zamanki gibi okul servisini beklemek için evlerinin önüne çıktı. Bu sırada sokağa gelen bir kişi, çocuğun yanına yaklaşıp konuşmak istediğini söyleyerek ısrarla yanına çağırdı.

KÜÇÜK KIZ KORKUP ANNESİNE HABER VERDİ

Kendisini takip eden kişiden korkan küçük kız, hızla binaya girerek durumu annesine bildirdi. Anne hemen dışarı çıkarken, şüpheli sokakta beklemeye devam etti. Kısa süre sonra okul servisinin gelmesi üzerine şüpheli hızla uzaklaştı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızını servise bindiren anne, şüphelinin peşinden gitmeye çalıştı ancak yakalayamadı. Aile, kaçırılma girişimi şüphesiyle polise giderek şikayetçi oldu. Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Avcılar, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar Bulduğu saatin fiyatına inanamadı Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı
Hatay’da Dolandırıcılık Tuzağına Düşmeden Kurtulan Adam Hatay'da Dolandırıcılık Tuzağına Düşmeden Kurtulan Adam
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Özel hastanede skandal Ahsen Bebek’in kafatasında kırık tespit edildi Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi
Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu Başkasını vurdu Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu! Başkasını vurdu
DEM Parti’den Bahçeli’nin Demirtaş çıkışına destek: Bir saniye bile geçirmeden serbest bırakılmalı DEM Parti'den Bahçeli'nin Demirtaş çıkışına destek: Bir saniye bile geçirmeden serbest bırakılmalı
Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü
Özgür Özel’den gündemi sarsacak Aziz İhsan Aktaş iddiası Özgür Özel'den gündemi sarsacak Aziz İhsan Aktaş iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

11:29
Vahim görüntüler Küçücük çocuk ailesinin yanında sigara içti, bir de halka çıkardı
Vahim görüntüler! Küçücük çocuk ailesinin yanında sigara içti, bir de halka çıkardı
11:19
Van’da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
10:58
Piyasaya arzı yasaklandı: Bakanlık, iki ürünü raflardan toplatıyor
Piyasaya arzı yasaklandı: Bakanlık, iki ürünü raflardan toplatıyor
10:51
İBB’ye veri sızıntısı soruşturması Bakan Yerlikaya infial yaratan iddiayı yalanladı
İBB'ye veri sızıntısı soruşturması! Bakan Yerlikaya infial yaratan iddiayı yalanladı
10:47
Özgür Özel: Dilek İmamoğlu’nun diplomatik pasaportu iptal edildi
Özgür Özel: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi
10:22
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç
10:10
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
10:05
CHP’nin itirazı reddedildi, İstanbul’da kayyum devam edecek
CHP'nin itirazı reddedildi, İstanbul'da kayyum devam edecek
09:50
ABD’yi ayağa kaldıran kaza kamerada Kargo uçağı bomba gibi patladı
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı
09:32
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2025 11:53:59. #7.13#
SON DAKİKA: Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.