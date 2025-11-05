Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul\'un göbeğinde kaydedildi

İstanbul Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki kız çocuğunu takip edip yanına çağıran bir kişi, annenin ve okul servisinin gelmesiyle kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki kız, her zamanki gibi okul servisini beklemek için evlerinin önüne çıktı. Bu sırada sokağa gelen bir kişi, çocuğun yanına yaklaşıp konuşmak istediğini söyleyerek ısrarla yanına çağırdı.

KÜÇÜK KIZ KORKUP ANNESİNE HABER VERDİ

Kendisini takip eden kişiden korkan küçük kız, hızla binaya girerek durumu annesine bildirdi. Anne hemen dışarı çıkarken, şüpheli sokakta beklemeye devam etti. Kısa süre sonra okul servisinin gelmesi üzerine şüpheli hızla uzaklaştı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızını servise bindiren anne, şüphelinin peşinden gitmeye çalıştı ancak yakalayamadı. Aile, kaçırılma girişimi şüphesiyle polise giderek şikayetçi oldu. Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.