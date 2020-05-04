AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin ayrıntılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlamasının kalktığını söyledi.
Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirler için her hafta değerlendirme yapılacağını ve gelişmelere göre karar verileceğini aktaran Erdoğan, "Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından özellikle merak edilen "Alışveriş merkezleri ve berberler ne zaman açılacak?" sorusuna da yanıt verdi. Erdoğan, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz" diye konuştu.
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