Avrupa alev alev: Kundakçılar İtalya'da kedileri canlı meşale yaptı - Son Dakika
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Avrupa alev alev: Kundakçılar İtalya'da kedileri canlı meşale yaptı

Avrupa alev alev: Kundakçılar İtalya\'da kedileri canlı meşale yaptı
24.07.2026 00:48
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Avrupa’yı kasıp kavuran orman yangınlarının altından insanlık dışı bir kundaklama yöntemi çıktı. İtalya'da kundakçıların, alevleri geniş alanlara yaymak için sokak kedilerinin kuyruklarına yakıta batırılmış bezler bağlayıp ateşe verdikleri ortaya çıktı. Canice yöntemlerin gölgesinde İtalya, Fransa ve İspanya alev teslim olurken; söndürme çalışmalarında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti, binlerce hektar alan küle döndü.

Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar ve rüzgar devasa orman yangınlarına yol açarken, İtalya’dan kan donduran bir iddia geldi. Kundakçıların, yangınları yaymak için sahipsiz kedilerin kuyruklarına yakıta batırılmış bezler bağlayıp ateşe verdikleri öne sürüldü. Fransa ve İspanya'yı da etkisi altına alan yangınlarda 3 itfaiyeci hayatını kaybetti.

KEDİLERİ CANLI MEŞALEYE ÇEVİRİP TARLALARA SALIYORLAR 

İtalya'nın Sicilya ve Calabria bölgelerini esir alan yangınların arkasından insanlık dışı yöntemler çıktı. Calabria Sivil Koruma Ajansı'ndan Domenico Costarella, "Bu hayvanlar tarlalara salındı, etrafta korkuyla koşuşturup yangını daha geniş alanlara yaydılar" açıklamasında bulunarak kundakçıların sokak kedilerini kullandığını bildirdi.

Bölge sivil savunma yetkilileri de felaketten "kötü niyetli kişileri" ve hayvanları alet eden kundakçıları sorumlu tuttu. Benzer canice yöntemlerin 2016 ve 2017 yıllarında da İtalyan mafyası tarafından orman yangınlarını körüklemek amacıyla kullanıldığı biliniyor.

İŞKENCECİLERİ İHBAR EDENLERE ÖDÜL 

SkyTG24’ün haberine göre, İtalyan Hayvanları ve Çevreyi Koruma Derneği olayla ilgili resmi suç duyurusunda bulundu. Dernek, kedileri ateşe veren kişilerin kimliğini tespit etmeye yarayacak bilgi sağlayanlara 1.000 euro (858 sterlin) ödül verileceğini duyurdu. Korkunç olayla ilgili henüz bir tutuklama yapılmadığı bildirildi.

SİCİLYA VE CALABRİA ALEVLERE TESLİM 

Akdeniz adası Sicilya'da yüksek sıcaklıklar ve güçlü rüzgarların etkisiyle çıkan onlarca yangınla mücadele etmek için yaklaşık 6 bin itfaiyeci, orman bekçisi ve sivil savunma görevlisi sahaya indi.

Sicilya Bölge Başkanı Renato Schifani, Perşembe sabahı itibarıyla 50 yangının halen aktif olarak devam ettiğini ve yangın söndürme uçaklarının havadan müdahalesini sürdürdüğünü belirtti. Durumu "ciddi" olarak nitelendiren İtalyan Sivil Koruma Ajansı, kentin aşırı kuru toprağının yangınları hızlandırdığı uyarısını yaptı. Komşu Calabria bölgesinde ise 160'tan fazla yangın kayıtlara geçti.

FRANSA VE İSPANYA'DA ACI BİLANÇO: 3 İTFAİYECİ YAŞAMINI YİTİRDİ 

Alevlerin esir aldığı Fransa ve İspanya’da da durum kritik boyutlara ulaştı. Çarşamba günü her iki ülkede devam eden söndürme çalışmaları sırasında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. Binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmek zorunda kaldı.

Fransa'nın Bordeaux havaalanı yakınlarındaki yangına müdahale eden iki itfaiyeci yaşamını yitirirken, ülkenin güneybatısındaki Arcachon Havzası bölgesinde 5.000 dönümlük alan küle döndü. Bölgede toplam 12 bin kişi tahliye edildi.

"İTFAİYECİLER TÜKENMİŞLİK SINIRINDA" 

İtfaiye sendikaları, personelin aşırı yorgunluk ve "tükenmişlik" ile karşı karşıya olduğunu, aynı zamanda ekipman ve kaynak yetersizliği yaşandığını duyurdu. İtfaiye Şefi Wilfried Schneider, yangın bölgesindeki durumu "Çok sık ve birbirine yakın çam ağaçlarından oluşan zorlu bir orman yapısıyla karşı karşıyayız" sözleriyle özetledi.

Avrupa genelinde yangın riskine karşı yüksek seviyedeki uyarılar geçerliliğini koruyor.

Orman Yangınları, Orman Yangını, İspanya, Avrupa, Fransa, İtalya, Son Dakika

Son Dakika İtalya Avrupa alev alev: Kundakçılar İtalya'da kedileri canlı meşale yaptı - Son Dakika

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