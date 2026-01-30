Avrupa'da Türk Takımlarının Rakipleri Belli Oluyor

AVRUPA'DA RAKİPLER BELLİ OLUYOR
14.00 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli olacak.
15.00 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli olacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler; Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kalarak, lig etabını 19'uncu sırada tamamladı.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.
SÜPER LİG
20.00 Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Samsunspor
1'İNCİ LİG
20.00 İstanbulspor - Hatayspor
BASKETBOL
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
19.00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Gain
- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 OGM Ormanspor - ÇİMSA ÇBK Mersin
OKÇULUK
- Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak.
