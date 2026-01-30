Avrupa'da Türk Takımlarının Rakipleri Belli Oluyor - Son Dakika
Avrupa'da Türk Takımlarının Rakipleri Belli Oluyor

30.01.2026 10:41
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri bugün açıklanacak. Beşiktaş kampa giriyor.

AVRUPA'DA RAKİPLER BELLİ OLUYOR

14.00 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli olacak.

15.00 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli olacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler; Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kalarak, lig etabını 19'uncu sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

SÜPER LİG

20.00 Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor

1'İNCİ LİG

20.00 İstanbulspor - Hatayspor

BASKETBOL

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

19.00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Gain

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 OGM Ormanspor - ÇİMSA ÇBK Mersin

OKÇULUK

- Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor

