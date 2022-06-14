Avrupa'da uyuşturucu çeşitliliği ve ulaşılırlığı hızla artıyor - Son Dakika
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Avrupa'da uyuşturucu çeşitliliği ve ulaşılırlığı hızla artıyor

14.06.2022 14:23
Avrupa'da uyuşturucu çeşitliliği ve ulaşılırlığı hızla artıyor

Avrupa'da sentetik uyuşturucu çeşitliliğinin arttığı, neredeyse her hafta yeni bir uyuşturucu çeşidinin piyasaya sürüldüğü bildirildi.

Avrupa'da sentetik uyuşturucu çeşitliliğinin arttığı, neredeyse her hafta yeni bir uyuşturucu çeşidinin piyasaya sürüldüğü bildirildi.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (EMCDDA) AB üyesi 27 ülke ile Türkiye ve Norveç'i kapsayan "2022 Avrupa Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

EMCDDA Direktörü Alexis Goosdel, raporun açıklanması vesilesiyle telekonferansla yaptığı sunumda, "Bugün uyuşturucu pazarında her hafta yeni bir uyuşturucu keşfediyoruz. Her hafta Avrupa pazarında daha önce hiç görülmemiş yeni bir uyuşturucuya rastlanıyor." dedi.

Uyuşturucu kullanım oranının da 2022'de artarak Kovid-19 salgını öncesine yükseldiğini belirten Goosdel, "Uyuşturucu artık her yerde. AB içinde uyuşturucu daha önce hiç bu kadar ulaşılabilir olmamıştı." diye konuştu.

Goosdel, ayrıca uyuşturucu pazarındaki dijitalleşmeye dikkati çekerek, bu maddelerin internet üzerinden satışında artış olduğunu, bunun çok sıkı takip edilmesinin önemine işaret etti.

Ukrayna'daki savaş rotayı güneye kaydırdı

Ukrayna- Rusya Savaşı'nın da uyuşturucu pazarına etki ettiğini vurgulayan Goosdel, Afganistan'dan Avrupa'ya uyuşturucu getirilmesinde kullanılan "kuzey rotasının" artık kaçakçılar için mümkün olmadığını, Karadeniz güzergahının da etkilendiğini söyledi.

Goosdel, "Bu güzergahların değişmeye başladığını söyleyebiliriz. Türkiye- Yunanistan ve Türkiye- Bulgaristan rotasındaki baskı artmaya başladı. Ayrıca Yunan adaları ve Akdeniz'in güneyindeki deniz güzergahının da tehlikede olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Goosdel, AB'nin bu güzergahta uyuşturucu ticaretine karşılık vermek için EMCDDA üyesi Türkiye ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Sentetik uyuşturucular giderek artıyor

"2022 Avrupa Uyuşturucu Raporunda", Avrupa'da sentetik uyuşturucu üretiminin arttığı uyarısı yapıldı.

Avrupa'da 2020 yılında amfetamin, metamfetamin gibi sentetik uyuşturucuların üretildiği 350 laboratuvarın tespit edildiği belirtilen raporda, Avrupa ülkelerine hala uyuşturucuların ve uyuşturucu üretiminde kullanılan maddelerin çoğunlukla Asya ve Güney Amerika'dan geldiği ifade edildi.

Raporda uyuşturucu laboratuvarlarının son yıllarda profesyonel tesisler haline geldiği, Avrupa'da en fazla laboratuvarın Belçika ve Hollanda'da ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Türkiye, AB'nin yaklaşık 3 katı kadar eroin ele geçirdi

Raporda AB üyesi 27 ülke ile Türkiye ve Norveç'te ele geçirilen uyuşturucu türleri ve miktarlarına yer verildi.

Buna göre, AB genelinde yakalanan eroinin neredeyse 3 katı Türkiye tarafından ele geçirildi. AB'de 5,1 ton eroin, Türkiye'de ise 13,3 ton eroine güvenlik güçlerince el konuldu.

MDMA olarak bilinen sentetik uyuşturucu tabletleri de en çok Türkiye tarafından yakalandı. Türkiye'de güvenlik güçleri 11 milyon, AB'deki kolluk kuvvetleri ise 4,7 milyon tablete el koydu.

Kokain söz konusu olduğundaysa en çok uyuşturucu Belçika ve Hollanda'da, amfetamin ise İtalya'da ele geçirildi.

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Kaynak: AA

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