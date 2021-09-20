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Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri caddelere taşındı - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri caddelere taşındı

20.09.2021 11:35
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri caddelere taşındı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler, kentin en işlek noktalarından birisi olan Adnan Menderes Bulvarı'na taşındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler, kentin en işlek noktalarından birisi olan Adnan Menderes Bulvarı'na taşındı. Trafiğe kapatılan caddede 7 farklı branşta spor yapan Mersinliler, bir taraftan da Kent Orkestra'nın söylediği şarkıları dinledi.

"Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla 2021'de de birçok farkındalık etkinliğinin gerçekleştirildiği Avrupa Hareketlilik Haftası, Mersin'de önce bisiklet sürme eğitimleriyle başladı, ardından sokak etkinlikleriyle devam etti. Etkinlikler kapsamında bu defa Kültür Park üzerinde yer alan Adnan Menderes Bulvarı'nın batı-doğu yönü istikametinin Göçmen ve Marina kavşakları arasındaki kısmı trafiğe kapatıldı. Kapatılan caddeye önce sahne ardından da 7 farklı branşta spor alanları kuruldu.

Mersinliler caddede spor yaptı

Mersinliler, araçla geçtikleri caddede bu defa spor yaptı. Masa tenisi, futbol, basketbol, mini tenis, badminton, voleybol ve cimnastik alanlarına 7'den 70'e her yaştan Mersinli katıldı. Yapılan etkinlik, özellikle doğu-batı istikametinde seyreden araç sürücülerinin dikkatinden kaçmadı. Kimi sürücü aracını park ederek etkinliğe katılırken, kimi ise aracının camından el sallayarak etkinliğe destek verdi. Alanda spor yapan Mersinliler için kurulan sahnede ayrıca zumba yapıldı ve Büyükşehir Belediyesinin Kent Orkestrası konser verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, yapılan etkinlikle ilgili olarak, "Çok keyifli oldu. İnsanlar sadece arabayla geçebiliyorken, bugün burada, üstünde masa tenisi, futbol, basketbol, tenis, voleybol oynuyor; jimnastik yapıyor. Bu da bizim için çok büyük bir keyif oldu. Büyük bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum ama tabi bunun süreklilik arz etmesi lazım" dedi.

"Yolu kapattıkları için çok güzel bir şey"

10 yaşındaki Sergen Ergen, okçuluk ve futbolla ilgilendiğini belirtti. Yapılan etkinlikten de büyük keyif aldığını vurgulayan Ergen, "Futbol oynuyorlardı, ben de girmek istedim. Başkanımız Vahap Seçer'e böyle şeyler yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Yolu kapattıkları için çok güzel bir şey. Futbol da oynayabiliyoruz. Çünkü bizim mahallede de top oynanmadığı için burada daha güzel, her şey yapılıyor. Buradan hep araba geçerdi, çok sıkıcı olurdu. Ama şimdi hem park da var hem de böyle kapattıkları için etkinlikler yapıyoruz" diye konuştu.

23 yaşındaki Mehmet Ay, arkadaşıyla yemek yedikten sonra etkinliğe denk geldiğini söyledi. Yemeğin ardından spor yapmanın kendisine iyi hissettirdiğini kaydeden Ay, "Bayağı bir keyifli. Bir tarafta konserimiz var, spor etkinliklerimiz var. Çok güzel bir düşünce olmuş. Masa tenisi oynuyoruz, şimdi arkadaşlarla eğleniyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz daha doğrusu. Yediklerimizi eritiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hareket etmek, egzersiz yapmak iyi bir şey"

11 yaşındaki İsmail Efe Ayyıldız ise boş zamanlarında basketbol oynadığını söyledi. Yapılan etkinliğin kendisinde bir farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Ayyıldız, "Futbol oynuyorlardı, ben de katıldım. Hareket etmek, egzersiz yapmak iyi bir şey. Sporla ilgilenmek hayatınıza bazı iyi şeyler katar. Mutlu olursunuz, hayatınız mutlu geçer. Bundan sonra da yapmayı düşünüyorum. Eskiden çok uğraşmadığım halimden de belli zaten" dedi. - MERSİN

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri caddelere taşındı
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri caddelere taşındı
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri caddelere taşındı

basketbol, Tragger, Futbol, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri caddelere taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri caddelere taşındı - Son Dakika
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