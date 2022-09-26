Avrupa'nın aşırı sağcı liderleri, İtalya'da seçimin galibi Meloni'ye destek mesajları verdi

Avrupa'nın aşırı sağcı partilerinin liderleri, İtalya'da seçimin galibi İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) ve liderlik ettiği sağ ittifaka destek içeren mesajlar paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, İtalya'daki seçimlerle ilgili sessizliğini korurken, üye ülkelerin aşırı sağcı liderlerinden tebrik mesajları geldi.

Almanya'da göçmen ve İslam karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin üst yönetimi İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni'yi kutladı.

AfD eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, yaptıkları ortak açıklamada, "Meloni'yi seçilmesinden dolayı kutluyor ve bir İtalyan hükümetinin başına geçen ilk kadın olmasını diliyoruz. FdI'nin seçim başarısı, aklın başka bir zaferidir. Almanya, 'trafik ışığı koalisyonuyla' Avrupa'da oldukça yalnız duruyor." ifadesini kullandı.

AfD Federal Meclis Milletvekili Beatrix von Storch da Twitter'dan İtalya ile sevindiklerini belirterek "Tüm orta-sağ ittifakına tebrikler. Salvini etrafındaki dostlarımızla Giorgia Meloni güçlü bir hükümet kurabilir. Kuzeyde İsveç, güneyde İtalya. Sol hükümetler dünde kaldı." paylaşımında bulundu.

Avusturya

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), İtalya'daki aşırı sağcı birliğin seçim zaferini memnuniyetle karşıladı.

Partinin Avrupa Parlamentosu (AP) Grubu Başkanı Harald Vilimsky, seçimin yalnız İtalya için değil AB için de olumlu neticelendiğini ileri sürdü.

"İtalyanların dünkü tercihleriyle Brüksel merkezli 'Avrupa Birleşik Devletleri' anlayışına karşı çıktığını" kaydeden Vilimsky, halklardan ve ana vatanlardan oluşan bir Avrupa anlayışını desteklediklerine ilişkin güçlü bir işaret ortaya koyduklarını savundu.

İspanya

İspanya'da 3. büyük siyasi parti olan aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, "Milyonlarca Avrupalı umudunu İtalya'ya bağladı. Meloni, herkesin güvenliği ve refahı için iş birliği yapabilen, gururlu, özgür ve egemen uluslardan oluşan bir Avrupa için yol gösterdi." açıklamasını yaptı.

Portekiz

Portekiz'deki 3. büyük siyasi parti aşırı sağcı Chega da Meloni'nin liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri ve Matteo Salvini'nin başkanlığındaki Lig partilerini seçim galibiyeti dolayısıyla kutladı.

Chega, yayımladığı mesajında, "İtalya, gerçek bir politika değişikliğinin ve aynı zamanda Avrupa'nın politik olarak yeniden yapılandırılmasının yolunu açıyor. Değişiklik Portekiz'e de gelecek." tespitinde bulundu.

Hollanda

Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ve aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet da Meloni'yi tebrik etti.

Wilders, Meloni'ye Twitter üzerinden atıfta bulunarak "Yaşasın İtalya" ifadesini kullanırken, Baudet, "Giorgia Meloni'ye harika zaferinden dolayı tebrikler" şeklinde mesaj paylaştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Bravo Giorgia. Hak edilenden daha fazla bir zafer. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

AB'den seçimlere yönelik verilen tepkiler ise bazı etkili parlamenterlerle sınırlı kaldı, vekiller endişe içerikli mesajlar paylaştı.