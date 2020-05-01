Avrupa ülkelerinin Tel Aviv büyükelçilerinden, İsrail'in

11 Avrupa ülkesinin İsrail büyükelçileri, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak planını uygulama niyetini protesto etti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna göre, Birleşik Krallık, Almanya Fransa, İrlanda, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, Belçika, Danimarka ve Finlandiya'nın Tel Aviv büyükelçilerinin İsrail'in ilhak planına tepki gösterdiği belirtildi.

Haberde, söz konusu ülke büyükelçilerinin, İsrail Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müdür Yardımcısı Anna Azari ile video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, İsrail'in ilhak planını uygulama niyetinden endişe duydukları yönünde resmi bir mesaj verdikleri kaydedildi.

Büyükelçilerin İsrail'in ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa planına da tepki gösterdikleri ifade edilen haberde, söz konusu ülke diplomatlarının, İsrail'in bu adımının Tel Aviv'in Avrupa ülkeleri nezdindeki konumunu sarsacağı uyarısında bulundukları aktarıldı.

Haberde büyükelçilerin, İsrail'in ilhak planını uygulamasının uluslararası hukuku apaçık ihlal anlamına geleceği yönünde de uyarıda bulundukları belirtildi.

Filistin yönetimi, geçen hafta İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planlarını görüşmek üzere Arap Birliği üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının acilen toplanmasını istemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.