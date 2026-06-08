Avukat Mehmet Fatih Kerimoğlu: Yoksulluk nafakası tamamen ortadan kaldırılmıyor - Son Dakika
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Avukat Mehmet Fatih Kerimoğlu: Yoksulluk nafakası tamamen ortadan kaldırılmıyor

Avukat Mehmet Fatih Kerimoğlu: Yoksulluk nafakası tamamen ortadan kaldırılmıyor
08.06.2026 17:08
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Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesinin ardından gözler yeni düzenlemeye çevrildi. Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olan Avukat Mehmet Fatih Kerimoğlu, yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılmadığını belirterek, “Yoksulluk nafakası ödenmeye devam edecek ancak bir süreye bağlanamayacak” dedi. Kerimoğlu ayrıca mevcut nafaka kararlarının yeni süreçten etkilenmeyeceğini ifade etti.

Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka uygulamasına ilişkin düzenlemeyi iptal etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Mehmet Fatih Kerimoğlu, kararın hukuki sonuçlarını ve bundan sonraki süreçte izlenecek yolu Haberler.com ekranlarında anlattı.

"9 AYIN TAMAMLANMASINDAN SONRA KANUN MADDESİ YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞ OLACAK"

Anayasa Mahkemesi kararının hemen uygulanmayacağını belirten Kerimoğlu, “9 ayın tamamlanmasından sonra kanun maddesi yürürlükten kalkmış olacak” dedi. Bu süre içerisinde yasama organının yeni bir düzenleme yapmasının beklendiğini ifade eden Kerimoğlu, mevcut uygulamanın belirli bir geçiş süreci boyunca yürürlükte kalacağını söyledi.

"YOKSULLUK NAFAKASI TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMIYOR"

Kamuoyunda oluşan bazı yanlış algılara dikkat çeken Kerimoğlu, “ Yoksulluk nafakası tamamen ortadan kaldırılmıyor” ifadelerini kullandı. Nafaka hakkının devam ettiğini belirten Kerimoğlu, mahkemelerin vereceği kararlar doğrultusunda uygulamanın süreceğini, ancak yeni düzenlemeyle birlikte farklı kriterlerin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Avukat Mehmet Fatih Kerimoğlu: Yoksulluk nafakası tamamen ortadan kaldırılmıyor

"YOKSULLUK NAFAKASI ÖDENMEYE DEVAM EDECEK"

Yeni dönemde nafaka uygulamasının tamamen sona ermeyeceğini vurgulayan Kerimoğlu, “Yoksulluk nafakası ödenmeye devam edecek ancak bir süreye bağlanamayacak” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının doğrudan nafaka hakkını ortadan kaldıran bir karar olmadığını ifade eden Kerimoğlu, düzenlemenin yeniden şekillendirilmesinin beklendiğini söyledi.

"GEÇMİŞ NAFAKA KARARLARI ETKİLENMİYOR"

Mevcut nafaka dosyalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kerimoğlu, “Geçmiş nafaka kararları etkilenmiyor” ifadelerini kullandı.Daha önce verilmiş ve kesinleşmiş nafaka kararlarının geçerliliğini koruyacağını belirten Kerimoğlu, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce sonuçlanan davalar açısından herhangi bir değişiklik öngörülmediğini dile getirdi.

"TARAFLARIN EKONOMİK DURUMLARI DİKKATE ALINMALI"

Yeni düzenlemenin temel kriterlerinden birinin ekonomik koşullar olması gerektiğini söyleyen Kerimoğlu, “Düzenlemede tarafların ekonomik durumlarının dikkate alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.Nafaka konusunda adil bir sistem oluşturulabilmesi için hem nafaka alan hem de nafaka ödeyen tarafın ekonomik şartlarının göz önünde bulundurulmasının önem taşıdığını belirten Kerimoğlu, yapılacak düzenlemenin toplumsal beklentileri karşılaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anayasa Mahkemesi, Nafaka Davası, Yoksulluk, Son Dakika

Son Dakika Nafaka Davası Avukat Mehmet Fatih Kerimoğlu: Yoksulluk nafakası tamamen ortadan kaldırılmıyor - Son Dakika

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