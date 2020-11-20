Aydemir'den Ulaştırmada Erzurum için 3 talep - Son Dakika

Aydemir'den Ulaştırmada Erzurum için 3 talep

20.11.2020 15:10
Aydemir'den Ulaştırmada Erzurum için 3 talep, System.String[]

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Erzurum'un merkezi ile ilçelerinin demiryolu ile birbirine bağlanması talebini paylaşarak, projenin bölge ekonomisine, besiciliğe ve istihdama katkı sağlayacağını vurguladı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Erzurum'un merkezi ile ilçelerinin demiryolu ile birbirine bağlanması talebini paylaşarak, projenin bölge ekonomisine, besiciliğe ve istihdama katkı sağlayacağını vurguladı.

Erzurum'a Yönelik 3 Talep

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı etabında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir Erzurum'a yönelik 3 önemli talebi dile getirdi.

Erzurum'un Çılgın Projesi

Milletvekili Aydemir, Karaçoban - Hınıs- Tekman- Karayazı, Erzurum; Bingöl-Çat- Erzurum; Narman, Olur, Şenkaya, Erzurum arasında demiryolu hattı oluşturulmasını istedi, 2019 yılında kabul edilen hafif raylı sistem projesinin hayata geçirilmesi, Erzurum'u Karadeniz'e direkt bağlayacak YHT projesinin uygulanmasını talep etti.

Cumhurbaşkanımıza Ne Kadar Minnettar Olsak Azdır

'Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar minnettar olsak azdır ' diyen Milletvekili Aydemir, 'Bakın, mesela ben Erzurum Milletvekiliyim, Erzurum'a eşi menendi olmayan hizmetler yapıldı, Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar minnettar olsak azdır. Ben bunu hemen hemen her bütçede altını çizerek vurguluyorum, arkadaşlarımız da öyle. Ama noksanımız yok mu a? Var. Yani biz bir ara hızlı treni konuşuyorduk, bakın, şimdi yüksek hızlı treni terennüm ediyoruz. ' ifadesini kullandı.

Nereden Nereye Geldik

Türkiye'nin her alanda çağ atladığına işaret eden Milletvekili Aydemir, reform ve yatırımlara dikkat çekerek, 'Görüyor musunuz, nereye gelmişiz biz? Geldiğimiz nokta her gün AK Parti'yle beraber dorukları ifade ediyor. Dolayısıyla, şunu yapalım: Talep edelim, teşekkür bile etmiyorsak inkarda bulunmayalım. ' diye konuştu.

Erzurum - Karadeniz Yüksek Hızlı Tren Projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaydında Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Erzurum - Karadeniz Yüksek Hızlı Tren Projesi talep eden Milletvekili Aydemir, 'Biz özellikle Karadeniz'e bağlanacak, yüksek hızlı tren hattına bir an önce kavuşmak istiyoruz. Bakın, bir Erzurum Milletvekili olarak Bakanımızdan böyle bir talebim var, bunu istiyorum. Bunlar çok doğal, çok tabii bir şey. ' dedi.

Erzurum Hafif Raylı Sistem Projesi

'Bu nimeti AK Parti açıyor' sözleriyle sunumunu devam ettiren Milletvekili Aydemir, 'Cenab-ı Hak da inayetiyle bize yöneliyor, elhamdülillah. Gene, sevgili Bakanımızdan Bakın, 2015'te bizim bir projemizdi, 2019'da hayatiyet buldu, Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı, şehir içerisinde hafif raylı sistem, 20 kilometrelik bir hat, istasyonları bile belli. Şu anda beklemedeyiz, onun bir an önce, hayatiyet bulmasını istiyoruz yani sizler gibi, bakın, hep beraber istiyoruz biz. ' kaydını düştü.

İlçelerarası Demiryolu Hattı Önerisi

Erzurum'un ilçeleriyle ulaşımında demiryolunun da kullanılması gerektiğine değinen Milletvekili Aydemir, 'Benim mesela orijinal bir talebim var Değerli Bakanım, bu bizim ufkumuza uygun bir taleptir, bizden başkası, bizim kadromuzun dışındakiler bunu gerçekleştiremez. Talebim şu: İlçeler arasında demir yolu ağını yaygınlaştıralım. Bizim Erzurum'da mesela, ilçeler arasında 400 kilometrelik bir mesafe var. Siz o kadar güzel bir şey söylediniz ki bu yapılan yolların, yapılan hizmetlerin milli gelire katkısından bahsettiniz, istihdama katkısından bahsettiniz. İşte, böyle oluyor, bu şekilde olursa benim bu talebim de Değerli Bakanım, eğer ilçeler arasında demiryolu ağı geliştirilirse o vakit besicilik noktasında, hayvancılık noktasında, efendim, iktisadi vasatın her nevinde gelişme yaşarız biz.

Mesela, ben Erzurum'da, efendim, Tortum, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya hattında mutlaka bir demir yolu hattı yapılmasını istiyorum. Karaçoban, Tekman, Hınıs, Karayazı o bölgede bir hattın olmasını istiyorum. Dahasını söyleyeyim: Erzurum Çat ile Bingöl arasında bir demir yolu hattı olmasını istiyorum. ' sözleriyle taleplerini iletti.

Erzurum Havalimanı Türkiye'de 3'üncü Sırada

Milletvekili Aydemir, ' Bizim Erzurum'da derler ki: " Salavat, kuvvete bağlıdır." Elbette ki bütçe imkanlarıyla olacak ama biz isteyeceğiz ve samimi söylüyorum Allah'ın izniyle şu isteklerimiz de hakikat bulacak. Dahasını söyleyeyim: Erzurum Havalimanı, Türkiye'de 3'üncü havalimanı. Bakın, ufuk açıyoruz biz bunlara ufuk, ufkunuz gelişsin. Arkadaşlar, bakın, ben bir şey söylüyorum: Erzurum Havalimanı, İstanbul ve Ankara'dan sonra 3'üncü havalimanı pozisyonu aldı, elhamdülillah. Bakanlığımıza müteşekkiriz, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, ak kadrolara minnettarız.' diye konuştu. - ERZURUM

Aydemir'den Ulaştırmada Erzurum için 3 talep
Aydemir'den Ulaştırmada Erzurum için 3 talep
Aydemir'den Ulaştırmada Erzurum için 3 talep

Milletvekili, Karadeniz, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir'den Ulaştırmada Erzurum için 3 talep - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den "Virüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı "İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu         
14:56
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi         
13:16
Para meselesi nedeniyle tartışığı oğlunu bıçaklayan saldırgan baba kayıplara karıştı Para meselesi nedeniyle tartışığı oğlunu bıçaklayan saldırgan baba kayıplara karıştı         
13:08
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi 5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi         
11:49
Meteorun düşme anı kamerada! Geceyi adeta gündüze çevirdi Meteorun düşme anı kamerada! Geceyi adeta gündüze çevirdi         
11:41
Köpekten kaçan 15 yaşındaki çocuk 6 metre yükseklikten böyle düştü Köpekten kaçan 15 yaşındaki çocuk 6 metre yükseklikten böyle düştü         
11:18
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 15:42:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydemir'den Ulaştırmada Erzurum için 3 talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei