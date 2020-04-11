Aydın'da sokaklar bomboş kaldı - Son Dakika

AYDIN'da 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla kentin önemli cadde ve sokakları bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklama sonrası Aydın'ın da içinde bulunduğu 30'u Büyükşehir olmak üzere 31 ilde cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar gece 00.00 itibariyle sokakları boşaltarak evlerine girdi. Merkez ilçe Efeler'de, her zaman yoğun kalabalığın olduğu Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı sessizlik hakimken, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda da Türkmen Mahallesi, Sahil Bulvarı, İnönü Bulvarı gibi önemli yerler de yasak nedeniyle boş kaldı. Aydın'ın ikinci büyük nüfusa sahip olan ilçesi Nazilli'de ise Uzun Çarşı, Ordu Caddesi ve Belediye Meydanı gibi vatandaşların uğrak yerleri sokağa çıkma yasağına uyulması nedeniyle sessizliğe büründü.

EKMEK AYAKLARINA GELDİ

Kentteki fırıncılar ise kamyonetle mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyacını giderdi. Caddelerde dolaşan fırıncılardan Tanju Karadeniz, 'Ekmekçi geldi' anonsu yaptı. Sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine kadar ekmek götürdü. Karadeniz, "Mahalle mahalle, köy köy, gerekirse ev ev ekmek servisine devam edeceğiz. Vatandaşa hizmet için buradayız" dedi. Fırıncıların bu uygulamasından memnun kalan Aydın Ulusal ise, "Çok güzel bir uygulama. Bizim için aranan şey buydu. Sokağa çıkmamaya dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

- Aydın