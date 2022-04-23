AYDIN'DA YEDİ BÖLGENİN HALK OYUNLARIYLA 23 NİSAN COŞKUSU - Son Dakika
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AYDIN'DA YEDİ BÖLGENİN HALK OYUNLARIYLA 23 NİSAN COŞKUSU

23.04.2022 18:24

AYDIN'da 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi nedeniyle verilen 2 yıl aradan sonra renkli görüntülerle kutlandı.

AYDIN'da 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi nedeniyle verilen 2 yıl aradan sonra renkli görüntülerle kutlandı. Öğrencilerin yedi bölgeyi temsilen oynadıkları halk oyunları gösterisi ve sonrasında Türkiye haritası oluşturması protokol ve vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Aydın'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, saat 09.45'te Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğretmenler ve öğrencilerin çelenk sunmasıyla başlandı. Ardından kortej yürüyüşü yapıldı. Adnan Menderes Stadı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen korteje, çevredeki vatandaşlarda işyerinin önünden alkışlarla destek verdi.

Statta devam eden törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Türk Milleti'ni tarihten silmek için tüm dış güçlerin birleştiği vatanımızın her köşesi işgal edildi. Egemenliğimizin tehdit altında olduğu zor bir dönemde bize ümit ışığı olan, vatanın her köşesinden temsilcilerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102'nci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz" dedi.

AYDIN'DA YEDİ BÖLGENİN HALK OYUNLARIYLA 23 NİSAN COŞKUSU
AYDIN'DA YEDİ BÖLGENİN HALK OYUNLARIYLA 23 NİSAN COŞKUSU
AYDIN'DA YEDİ BÖLGENİN HALK OYUNLARIYLA 23 NİSAN COŞKUSU
AYDIN'DA YEDİ BÖLGENİN HALK OYUNLARIYLA 23 NİSAN COŞKUSU

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milli eğitim bakanlığı, 23 Nisan, Çocuk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN'DA YEDİ BÖLGENİN HALK OYUNLARIYLA 23 NİSAN COŞKUSU - Son Dakika


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