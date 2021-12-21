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Ayla filmi özel bireylere özel anlatımla sunuldu - Son Dakika

Ayla filmi özel bireylere özel anlatımla sunuldu

21.12.2021 09:22
Ayla filmi özel bireylere özel anlatımla sunuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentimizde yaşayan işitme engelli bireyleri ''Ellerimde Güç Var'' projesi çatısı altında buluşturuyor.

Kongre Merkezinde düzenlenen programda işitme engelli bireyler Ayla filmini kendileri için özel olarak hazırlanan işaret dili anlatımıyla izledi

Bu kapsamda Kore savaşında Türk astsubayı ile Koreli bir kızın hikâyesinin anlatıldığı 'Ayla' filmi işitme engelli bireyler için perdeye yansıtıldı.

ELLERİMDE GÜÇ VAR PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Kâğıt Spor Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Gençlik Projeleri Destek Programı" çerçevesinde hibe alan ''Ellerimde Güç Var'' projesi kapsamında Ayla filmi işitme engelli seyirciyle işaret dili anlatımıyla buluştu. Genç Gönüllüler Platformu tarafından da il genelinde gerçekleştirile yarışmada 58 projeden ilk üçe girenler de programda ödüllerini aldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Ayla filmi gösterimine gönüllü öğrenciler, işitme engelli bireyler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Kocaeli Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karagün ve Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Aktürkoğlu etkinliğe katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ellerimde Güç var projesinde 19 - 24 yaş aralığındaki gönüllü gençlerle, engeli bulunmayan aynı yaş aralığındaki gençler yer aldı. Proje kapsamında işitme engelli gençler geleneksel Türk sporlarından olan okçuluk eğitimi alarak birlikte ok attılar. Kocaeli Üniversitesinde eğitim alan gönüllü 120 öğrenci çevrimiçi işaret dili eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin başrolünde oynadığı dokunaklı bir insan hikâyesini anlatan ''Dilsiz'' filmi de, özel gösterimle geçen günlerde görme ve işitme engelli seyirciyle buluşmuştu. Proje kapsamında ikinci film gösterimi ''Ayla'' filmi ile Kocaeli Kongre Merkezinde işitme engelli bireylerle buluşularak duygulu anlar yaşandı. Projeye katılan gönüllü ve işitme engelli bireylere içinde spor malzemelerinin bulunduğu çanta takdim edildi. Ayrıca sinema sonrası kahve etkinliği düzenlenerek gençlerin kaynaşmasına vesile olundu. Proje ekibi tarafından hazırlanan işaret dili derslerinde öğretilen müfredatla ilgili görsel içeriğinde bulunduğu işaret dili kitabı da film seyretmeye gelen konuklara hediye edildi.

FİLMİN KONUSU

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yaptığı Kore Savaşı'nda gerçekleşen bir Türk Astsubay ve Koreli küçük bir kızın hikâyesini anlatıldığı film, işaret dili uyarlaması ile işitme engelli seyirciyle buluştu. Savaşlarda yetim ve öksüz kalan milyonlarca çocuğun dramını özgün bir yapım ile gözler önüne seren Ayla filminin özel gösterimi Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı. İşaret diline çevrilerek erişilebilir olarak hazırlanan filmin yönetmenliğini Can Ulkay yapmış. Film Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı dram ve savaş türündeki bir sinema filmi.

ELLERİMDE GÜÇ VAR PROJESİ

Kocaeli genelinde sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları ile engelli bireylere yönelik her daim projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenerek koordine edilen ''Ellerimde Güç Var'' projesi 1 Mart 2021 tarihinde hayata geçirilmişti. Yetkililer engellilere yönelik gönüllük esasına dayalı projelerin devam edeceğini ifade etti.

Ayla filmi özel bireylere özel anlatımla sunuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Kocaeli, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ayla filmi özel bireylere özel anlatımla sunuldu - Son Dakika


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