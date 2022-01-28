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Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza - Son Dakika

Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza

28.01.2022 20:34

Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde gizli buzlanmadan dolayı aynı noktada üst üste iki ayrı kaza meydana geldi.

Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza

KOCAELİ - Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde gizli buzlanmadan dolayı aynı noktada üst üste iki ayrı kaza meydana geldi.

Olay, İzmit ilçesine bağlı D-100 Karayolu İstanbul istikameti Yenidoğan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk yaşanan kazada Ü.Y idaresindeki 41 ACM 091 plakalı Audi marka otomobil ile 41 J 0482 plakalı halk otobüsü yoldaki buzlanmadan dolayı çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Audi marka otomobilin içerisinde yolcu olarak yer alan yabancı uyruklu bir vatandaş hafif yaralanarak, Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili işlemlerini yaparken, kazaya karışan halk otobüsünün herhangi bir işlemi kalmadığı için yoluna devam etti. Halk otobüsü tekrar yola çıktığı esnada ise B.Ç. idaresindeki 41 AHM 552 plakalı Volkswagen marka otomobil yavaşlamak isterken, arkasından gelen 35 AGL 297 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü de aniden frene asıldı. Aynı yerdeki gizli buzlanmadan dolayı ikinci kaza meydana geldi. İkinci kazada herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerinde bulunan polis ekipleri hemen müdahalede bulundu.

İkinci kazaya karışan Volkswagen otomobilin içerisinde yolcu olarak yer alan Sefacan Bayrak, "Önümüze otobüs çıkınca biz de fren yaptık. Arkamızdaki araç da duramayarak bize çarptı" dedi.

Polis ekipleri, kazalar ile ilgili inceleme başlattı.

Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza
Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza
Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza

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D-100 Karayolu, Kocaeli, Polis, Audi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza - Son Dakika


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