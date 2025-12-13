Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti - Son Dakika
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

13.12.2025 13:50  Güncelleme: 14:32
Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki İsmet Tarık Keçe, kendisinden ayrılan ve konuşmak istemeyen eski sevgilisi 21 yaşındaki Sultan Değirmenci'nin evinin önüne gidip beklemeye başladı. Keçe, bir süre sonra aracıyla eve gelen genç kadını defalarca ateş ederek öldürdü. İfadesinde cinayeti itiraf eden katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta Tekerek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde vahşet yaşandı.

KONUŞMAK İSTEMEYİNCE EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİ

İddiaya göre; İsmet Tarık Keçe (23), bir süre önce kendisinden ayrıldığı belirtilen Sultan Değirmenci (21) ile konuşmak istedi. Telefonla aradığı Değirmenci, konuşmak istemedi. Bunun üzerine Keçe, Değirmenci'nin oturduğu sitenin önüne gidip, beklemeye başladı.

TABANCAYLA PEŞ PEŞE ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Keçe ardından otomobili ile sitenin önüne gelen Değirmenci'ye tabanca ile peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu direksiyon hakimiyetini de yitiren Değirmenci'nin kullandığı otomobil, bahçe duvarına çarptı. Şüpheli kaçarken, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sultan Değirmenci'nin öldüğü belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli kısa sürede suç aleti silahla yakalanırken, sorgusunda suçunu da itiraf etti. İsmet Tarık Keçe, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yol yolcu yol yolcu :
    dünyada dişisine insan kadar zarar veren bir canlı yoktur. 25 1 Yanıtla
  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    "Sevgili" kavramını destekleyenler mutlu musunuz? 1 0 Yanıtla
  • Osman Korkmaz Osman Korkmaz:
    Sonuç ?? Son ?? !! BELLİ YANİ BIRAKIN BU İŞLERİ ARTIK SEVGİLİ MEVGİLİ …ÖYLE YADA BÖYLE BUGÜN YADA YARIN YADA SONRASI … 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
