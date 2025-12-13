Sultan\'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Kahramanmaraş'ta Tekerek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde vahşet yaşandı.

KONUŞMAK İSTEMEYİNCE EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİ

İddiaya göre; İsmet Tarık Keçe (23), bir süre önce kendisinden ayrıldığı belirtilen Sultan Değirmenci (21) ile konuşmak istedi. Telefonla aradığı Değirmenci, konuşmak istemedi. Bunun üzerine Keçe, Değirmenci'nin oturduğu sitenin önüne gidip, beklemeye başladı.

TABANCAYLA PEŞ PEŞE ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Keçe ardından otomobili ile sitenin önüne gelen Değirmenci'ye tabanca ile peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu direksiyon hakimiyetini de yitiren Değirmenci'nin kullandığı otomobil, bahçe duvarına çarptı. Şüpheli kaçarken, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sultan Değirmenci'nin öldüğü belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli kısa sürede suç aleti silahla yakalanırken, sorgusunda suçunu da itiraf etti. İsmet Tarık Keçe, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.