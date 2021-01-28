Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ligin ilk yarısını değerlendirdi Açıklaması

Süper Lig'in ilk yarısını 5. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, bulundukları pozisyonun kendilerini mutsuz etmediğini belirtti.

Atan, kulübün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlediği değerlendirme toplantısında, ilk teknik direktörlük deneyimi olmasına rağmen lige iyi başladıklarını söyledi.

Yeni transferlerin de etkili oyunuyla oyuna hakim olan bir takım haline geldiklerini belirten Atan, 10. haftadan itibaren rakiplerin oyununun sertleştiğini kaydetti.

Sıkı savunma yapan takımlara karşı zorlandıklarını anlatan Atan, son 3 maçtır ise kapalı savunma yapan takımlara karşı çözüm bulduklarını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Takımın bulunduğu konumdan memnun olduğunu anlatan Atan, "Belki 6-7 puan daha alabilirdik. Üst sıralara daha sıkı tutunabilirdik ama bulunduğumuz pozisyon bizi mutsuz etmiyor. Daha ligde oynayacağımız 20 maç ile Türkiye Kupası maçları var. Kupada da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hedeflerimiz büyük." dedi.

Ligde amaçlarının toplayabildikleri kadar puan toplayarak üst sıralarda kalmak olduğunu aktaran Atan, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da kendilerini toparladı ve seri galibiyetler aldı. Biz yukarılarda kendimize yer edinmek istiyoruz. Yukarıda manzara güzel ve biz o manzaraya alıştık. Orada kalıp, manzarayı seyretmek istiyoruz." diye konuştu.

Son haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını hatırlatan Atan, "Bunun sebebi belli. Bize karşı oynayan takımlar büyük takımla oynuyormuş gibi mücadele veriyorlar. Bizi dar alana mahkum ediyorlar. Kendi sahalarına çekilip savunma yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Alternatifli bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Atan, bir kanat ya da forvet transferi yapabileceklerini dile getirdi.

Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili gelen eleştirileri de değerlendiren Atan, amacının sarı-lacivertlileri eleştirmek olmadığını ifade etti.

"Ben sadece o gün için daha güzel, izlemesi keyifli bir maçın olabileceğini söylemeye çalıştım." diyen genç teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

"Belki söylediklerimiz yanlış anlaşıldı. Çok fazla da geriye dönüp bir şey söylemek istemiyorum. Zaten biraz da kendimizi geriye çektik. Biz de genciz. Bazen söylediğimiz şeyler yanlış anlaşılıyor, belki biz kendimizi iyi ifade edemiyoruz. Belki de bizim ifade etmek istediklerimizi tam anlayamıyor insanlar. Bu konuda problemin biraz da kendimde olduğunu düşünüp kendimi geriye çektim. Yanlış anlaşılmak istemem. Çok fazla camialarla ilgili problem yaşamak istemiyorum. Çünkü ben bir teknik direktörüm. Yarın kimin nerede çalışacağı, neyle karşılaşacağı belli değil. O yüzden Fenerbahçe camiasıyla ilgili kötü bir demecim olmaz."

Çağdaş Atan, hafta sonu konuk edecekleri Demir Grup Sivasspor'u da yenerek ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istediklerini sözlerine ekledi.