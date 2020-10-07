Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci - Son Dakika

Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci

07.10.2020 09:32

Son dakika haberine göre Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayvalık'taki Kız Adası'nı hassas koruma alanı olarak ilan etti Kız Adası drone ile havadan görüntülendi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Bu karar Ayvalık için çok önemli.

Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayvalık'taki Kız Adası'nı hassas koruma alanı olarak ilan etti

Kız Adası drone ile havadan görüntülendi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Bu karar Ayvalık için çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Ekim 2020 tarih, 31266 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3057 resmi kararıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kız Adası'nın, Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan etmesi Ayvalık'ta büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Geçtiğimiz hafta; Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanlarından biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki 22 adadan biri olan Taşlı Ada'nın ardından Kız Adası'nın da; doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda 'Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edilip, bu kararın tescillenmesi ilçe halkını sevindirdi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin karardan memnun

Üzerinde yaşam alanı bulunmayan ve çok az ağaç ve genellikle endemik bitkilerle örtülü adanın koruma kalkanı altına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Kız Adası'nın da hassas koruma kalkanı altına alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan kararla, Ayvalık'ımız sınırları içerisindeki, 14 bin metrekare yüz ölçümüne sahip olan Kız Adası'nın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edilip, bu kararın resmiyet kazandırılarak kamuoyuna ilan edilmesi bizim için çok önemlidir. Geçtiğimiz hafta da, yine ilçemizin 22 adasından biri olan Taşlı Ada aynı statüye alınmıştı. Bizler Ayvalık halkı olarak aynı hassasiyetin, Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan tüm Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda gösterilmesinden yanayız. Biz Ayvalık'ı koruyarak büyütmeyi hedefleyen bir belediye yönetimiyiz. Bu düşünceyle de Ayvalık'ın ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın korunması ve hiçbir şekilde kullanıma açılmasını istemiyoruz. Amacımız; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın bugüne kadar nasıl geldiyse, gelecek nesillere aynı hassasiyetle taşınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye genelinde Kız Adası'nın dışında 7 ayrı nokta daha hassas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda Ayvalık'ta ki Kız Adası'nın dışında; Bayburt'ta bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 2 Doğal Sit Alanı, Bartın'ın Ulus ilçesindeki Ulukaya Şelaleleri Doğal Sit Alanı, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Çifteköprü Doğal Sit Alanı, Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Kemiklitepe Fosil Yatakları Doğal Sit Alanı, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü Doğal Sit Alanı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri Doğal Sit Alanı ve Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Pelitçik Fosil Ormanı Doğal Sit Alanı'nın 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci
Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci
Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci
Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci
Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci
Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci
Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci
Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci
Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci
Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci
Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ayvalık, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ayvalık'ta Kız Adası'nın korunması sevinci - Son Dakika


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