Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; "Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız" - Son Dakika

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; "Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız"

17.10.2020 09:34

- Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; "Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız" Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin 'İki Devlet Tek Millet Kardeşlik' sloganıyla Pendik'te Çırpınırdın Karadeniz'i seslendirerek; "Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız" dedi.

- Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; " Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız"

İSTANBUL - Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin 'İki Devlet Tek Millet Kardeşlik' sloganıyla Pendik'te Çırpınırdın Karadeniz'i seslendirerek; "Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız" dedi.

Azerin Pendik Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte dün akşam sahne aldı. Azerin 'Çırpınırdın Karadeniz' şarkısını seslendirirken duygu dolu anlar yaşandı. Şehit olanların anısına dua edildi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı. Öte yandan pandemi nedeniyle konsere kısıtlı sayıda dinleyici alındı.

"Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız"

Konser sonrası konuşan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin " Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Azerbaycan devleti halkı bir bütün olarak artık bir adım atıyor. Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün Azerbaycan devleti ile beraber olduğunu söyleyen Azerin; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tam olarak Azerbaycan'a desteği devlete, halka desteği ve sadece bugün de değil yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün dünyanın, bütün platformlarında Karabağ'ı dile getiren bir Cumhurbaşkanı olmuştur. Allah ona sağlık versin. Pendik Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'ın yanında manevi olarak çok çok büyük bir destek veriyor. Allah razı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız

Azerbaycan, Karadeniz, Karabağ, Pendik, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; 'Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız' - Son Dakika


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