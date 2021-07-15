Azerbaycan ve KKTC Dışişleri Komiteleri heyetleri TBMM'de - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "Bugün TBMM'nin bu yüce çatısı altında Azerbaycan, KKTC ve Türkiye'nin dışişleri komisyonları heyetleri ilk kez bir aradalar." dedi.

Meclis'te, TBMM Dışişleri Komisyonu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin katılımıyla üçlü toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, bugün önemli bir anı yaşadıklarını belirterek, "15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin geleceğine, demokrasisine, milli iradesine kasteden FETÖ'cü hainlerin başını çektiği darbeciler, ülkemize bir karanlık yaşatmak istediler. Demokrasimizi, hukukumuzu rayından çıkartmak istediler fakat milletimiz, tüm siyasi partilerimizin milletvekilleri Meclis'te, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve o zaman Sayın Başbakanımız olan Binali Bey'in çağrısıyla milletimiz sokaklara çıktı ve bu hain darbe girişimine karşı bir millet olarak beraberce durduk." dedi.

O gece TBMM'nin üç kere bombalandığını anımsatan Kılıç, "TBMM zaten gazi bir Meclistir. Çünkü, Kurtuluş Savaşı'mızı yönetmiştir; Cumhuriyetimizin kurulduğu yerdir ve daha sonra demokrasi dışı birtakım müdahalelere maruz kalmıştır fakat 15 Temmuz 2016 gecesi o hainler bu girişime kalkıştığında bu milletin Meclis'i tüm milletvekilleriyle beraber 'dur' dediler ve darbeye geçit vermediler." diye konuştu.

Kılıç, o gece TBMM'de bulunan tüm milletvekillerine şükranlarını sunarak, "Çünkü, geleceğimizin karartılamayacağının mesajını o gece verdik. Bugün 5. yıl dönümünü idrak ettik." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ve KKTC heyetlerinin yanlarında olmasının kendilerine büyük bir mutluluk, gurur ve şeref verdiğini dile getiren Kılıç, heyetlere teşekkürlerini iletti.

Bu tarihi anın üstüne bir tarihi an daha yaşadıklarını vurgulayan Kılıç, "Bugün TBMM'nin bu yüce çatısı altında Azerbaycan, KKTC ve Türkiye'nin dışişleri komisyonları heyetleri ilk kez bir aradalar. Çok değerli dostumuz Sayın Samad Seyidov'un başkanlığında Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu, yarın sabah KKTC'ye hareket ediyor." dedi.

Kılıç, 20 Temmuz'da yapılacak kutlamalarda Azerbaycan heyetinin, Azerbaycan Milli Meclisi'ni temsilen orada bulunacağını dile getirerek, "Bu tarihi bir andır. Dünyaya çok net bir mesajdır. Yakın zamanda, Ermenistan tarafından işgal edilmiş, BM'nin kararıyla işgal altında olduğunu kabul ettiği bölgesini kurtardınız. Şimdi de tüm dünyaya Azerbaycan'ın KKTC'nin yanında olduğunu göstermek üzere KKTC'ye gidiyorsunuz. Bu bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla siz bugün burada hem KKTC'den gelen heyetimiz hem de sizler evinizdesiniz" şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Yasemin Öztürk ise heyet olarak bugün TBMM'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, çok önemli bir an olduğunu söyledi.

Öztürk, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömürler dileyerek, "Allah böyle bir milleti başımızdan eksik etmesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi. Öztürk, KKTC'de Azerbaycan heyetini ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov, "15 Temmuz, Türk dünyası için ehemmiyetli olan bir meseledir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu memleketin asıl sahipleri şehitlerdir' dedi. Onlar Türkiye'yi koruyarak Azerbaycan'ı korudular. Azerbaycan'ı koruyarak Kuzey Kıbrıs'ı korudular." dedi.

Karabağ'ın işgalden kurtuluşuna değinen Seyidov, "Biz işgalden azat olduk. Biz çifte standartlardan da azat olduk. Bugün zaman, vakit gelir ki Kuzey Kıbrıs'ta çifte standartlardan azat olunsun. Bu çifte standartlardan azat olunması için biz burada TBMM'de sizin himayenizle, dostlarımızın himayesiyle görüşmüşüz. Biz bugün dünyaya beyan ederiz; bizi ayırmak mümkün değil, Türk milleti birdir, onun gücü büyüktür." ifadesini kullandı. Seyidov, heyet olarak KKTC'ye gideceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Kılıç, heyetler onuruna yemek verdi.