Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ne, Göbeklitepe benzeri 'uzay çatı'

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan ve 'Noel Baba' adıyla bilinen dünyaca ünlü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin çatısı yenileniyor. Restorasyon projesi onaylanan çatının Şanlıurfa'da Göbeklitepe'de yapılanın 'uzay çatı'nın benzeri olması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin duvar resimlerini, orijinal mozaikleri ve yapının iç bölümünü güneşten ve yağmurdan korumak için 30 yıl önce yapılan çatı değiştiriliyor. Özellikle Rus Ortodokslar için bir inanç ve hac merkezi olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin, yeni çatıyla gelecek kuşaklara daha korunaklı ve daha güzel biçimde aktarılması amaçlanıyor. 30 yıl önce yapılan eskimiş ve kötü bir görünüm sergileyen çatının sera etkisi yarattığını belirten uzmanlar, yapı içindeki duvar resimleri ve orijinal mozaiklerin bundan etkilendiğini belirtiyor. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin yeni çatısının, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin korunması amacıyla yapılan 'uzay çatı'nın benzeri olması bekleniyor.

'MEVCUT ÇATI TAMAMIYLA KALDIRILACAK'

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi Kazıları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Doğan , "Dünyaca ünlü, Türk turizmi için çok önemli bir kültür mirası olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin restorasyon projesi geçen ay Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Çok önemli bir gelişme bu yapı için. Uygulama ihalesinin gelecek yıl içinde yapılmasını umut ediyorum. Projeyle mevcut çatı tamamıyla kaldırılacak. Daha modern, daha alçak seviyede bir çatı yapılacak. Yapının tamamında onarım ve koruma çalışması gerçekleştirilecek. Ancak kesinlikle tamamlama çalışması yapılmayacak. Yapı olduğu gibi korunacak. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi özellikle Rus Ortodokslar için bir inanç, hac merkezi. Antalya'nın en çok ziyaretçi çeken, gelir getiren ören yerlerinden biri. Çatı yenileme, onarım ve koruma çalışmaları tamamlandığında, yapının gelecek kuşaklara daha korunaklı ve daha güzel biçimde aktarılması sağlanmış olacak" dedi.