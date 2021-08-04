Üye Girişi
AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ - Son Dakika

AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ

04.08.2021 11:01

ANTALYA'da, inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48) tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedi 5 parçaya bölünerek ormana gömülen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'nin Kadirli...

ANTALYA'da, inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48) tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedi 5 parçaya bölünerek ormana gömülen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirildi. Evinde taziyeleri kabul eden Dervişpaşa Mahallesi muhtarı olan baba Mustafa Haytaoğlu, "Onun 8-9 yaşlarında oğlu varmış. Görsem başını okşarım. Babalık böyle olmayı gerektirir. Eğer beni duyuyorsa adamlık, insanlık görsün. Çocuklar melektir. Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarmaz onu" dedi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan Mustafa Haytaoğlu, Antalya'ya gidip kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

Polis ekipleri Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" dedi.

Polis, bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı. Cinayet masası ekipleri, daha sonra çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıktığının belirlenmesi üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti. Ayhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırı girişiminde bulunması üzerine genç kızın bağırdığını, bunun üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğeriyle boğduğunu söyledi. Öldüğünü anlayınca panikleyip banyoya taşıdığı cesedi, bıçakla 5 parçaya böldüğünü anlatan Ayhan, cesedin parçalarını, valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi.

BAŞI BULUNAMADI

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun başı ve sol kalçasının bulunamadığı, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

CENAZESİ KADİRLİ'YE GETİRİLDİ

Katil zanlısı tutuklanırken Azra'nın ailesi, başı bulunamayan kızlarının cenazesini defin için dün akşam Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Karayoluyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi, Kadirli Asri mezarlık morguna konuldu. Azra'nın cenazesi evlerinin yanındaki İstiklal İlkokulu'nun bahçesinde kılınacak cenaze namazının ardından Durmuşsofular köyüne götürülerek toprağa verilecek.

BABA, DHA'YA KONUŞTU

Kızının cenazesini memleketine getiren Mustafa Haytaoğlu, muhtarı da olduğu Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinin yanındaki İstiklal İlkokulu'nun bahçesinde taziyeleri kabul etti. DHA'ya konuşan Haytaoğlu, katil zanlısına seslenerek, "Onun 8-9 yaşlarında oğlu varmış. Görsem başını okşarım. Babalık böyle olmayı gerektirir. Eğer beni duyuyorsa adamlık, insanlık görsün. Çocuklar bir melektir, onları suçu yoktur" dedi.

'KİMSE KİMSEYE GÜVENEMEYECEK Mİ?'

Kızının katili Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması gerektiğini kaydeden Haytaoğlu, "Benim kızım üniversite öğrencisiydi, bunları hak etmemişti. Bu dünyada kimse kimseye güvenmeyecek mi? Ben yüce Türk adaletine güveniyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alır. Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarıyor mu sizce? Hak etmedi mi? Hiç olmasa iyi. Tamam çocuğu boğdun, öldürdün, parça parça edip götürüp ormana atmak ne?" dedi.

Mustafa Haytaoğlu, kızının kaybolduğu gece ablası Ezgi Tuğba ile tartıştığı iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Küçük kızım aradı, delta varyantı olduğunu söyledi. 'Kızım kendine niye dikkat etmedin?' dedim. 'Baba oldu bir kere' dedi. 'Niye aşı olmadın?' dedim. 'Olmadım' dedi. O zaman 'ablan yanında, her dediğini yapacaksın' dedim. 'Tamam babacığım' dedi. Ondan sonra da ablasına bağışıklık sistemini güçlendirecek şeyler içirmesini söyledim. Kızım biraz hareketli, sıkılırdı. Ablası ona çok güzel bakıyordu. Kızım öğretmen, cahil değil. Şimdi o akşam 'abla aşağı inmek istiyorum' diyor saat 20.00 gibi. Kızım 'İnemezsin' diyor. Sonra da 'Aşağı banka gidip oturabilirsin' diyor. Tartışmanın hepsi bu. O da gidip banka oturuyor. Ablası sabahlara kadar bekliyor. O kadar duyarlı insan ki. Yorgun bitap düşüyor, sonra içeri kanepeye uyuyor. Sonra bakıyor kardeşi orada yok. Olay böyle başlıyor. Ben onları arkadaş gibi büyüttüm."

İDAM KURTULUŞ OLUR

Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu ise acısının çok büyük olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Annelerin ciğerini yaktılar. Ne olur bunun devamı gelmesin. Ne olur benim kuzumu yaktılar, başka annelerin yanmasın. Gelen herkese sorun Azra ile bir anısı vardır. Hepsinin bir konuşması vardır. Azra'mı herkes severdi. Emanet verdi Allah'ım, emanetini geri aldı. Şehit oldu benim kızım, melek gibi uçtu gitti. Televizyonda izlediğim başıma geldi, istemezdim. Müge Anlı'yı, Hakan Ural'ı hiç kaçırmazdım reklam hangisine girerse öbürünü açar izlerdim. Yeter artık devamı gelmesin, ben dayanamıyorum, 1 haftadır yavrumu dağlardan taşlardan topladım. 3-4 gündür de buzdolaplarında bekletiyorum yavrumu."

AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ
AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ
AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ
AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ
AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ
AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ
AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ
AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ
AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ
AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mustafa Murat, Osmaniye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu 11:45 Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Defteri imzalayıp bir not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz 11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Defteri imzalayıp bir not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında yangın çıktı, dumanlar bir gökyüzünü kapladı 11:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında yangın çıktı, dumanlar bir gökyüzünü kapladı
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum 11:37 Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı 11:27 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı 11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi 11:08 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim 10:52 Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim

Son Dakika Haberleri
11:41 BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak
11:39 Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı
11:36 Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum
11:27 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı
11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
11:06 1500 yılkı atlarının yaşam alanı tehlikede! Antalya'da devam eden yangın Eynif Ovası'nı da sardı
10:56 Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,40'tan işlem görüyor
10:53 Sergen Yalçın'la görüntülü konuştu! Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi
10:52 Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim
10:29 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı         
11:54
Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş         
11:45
BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak         
11:41
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı         
11:29
Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi. Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi.         
11:19
Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı         
11:10
Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım         
11:05
160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
10:34
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var         
10:30
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı         
10:22
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı         
10:19
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
19:47
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 12:15:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AZRA'NIN BABASI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement