Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi
Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi

Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi
17.12.2025 14:28  Güncelleme: 16:34
Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi
Bursa'da bir aile apartmanın giriş katında ölü bulunan 28 yaşındaki genç kadın ile kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenen baba Nazmi Aybey, yan yana defnedildi. Cenaze töreninde aile yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşlarına boğuldu.

Bursa kızını öldürdükten sonra intihar eden baba kızıyla yanyana toprağa verildi.

Olay, 14 Aralık saat 22.30 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Yakınlarının eve girmesiyle giriş kattaki dairede 28 yaşındaki Kübra Aybey'in yatakta hareketsiz halde olduğu, çatı katında ise babası 55 yaşındaki Nazmi Aybey'in asılı olduğu görüldü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemede genç kızın boğularak öldüğü, babanın da ası suretiyle intihar ettiği belirlendi.

SON GÜNLERDE DURGUN BİR HALİ VARMIŞ

Nazmi Aybey'in oto tamircisi olduğu, kızı Kübra Aybey'in ise özel bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığı öğrenildi. Ailenin 3 katlı binada birlikte yaşadığı, mahalle sakinlerinin Nazmi Aybey'in son günlerde durgun ve içine kapanık bir ruh hali sergilediğini ifade ettiği belirtildi. Kübra Aybey'in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığı kaydedildi.

Otopsi işlemlerinin ardından baba ve kızın cenazeleri, öğle namazına müteakip merkez Ovaakça Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ovaakça Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Cenaze töreninde aile yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

