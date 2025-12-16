Baba ve Kızı Bursa'da Ölü Bulundu - Son Dakika
Baba ve Kızı Bursa'da Ölü Bulundu

Baba ve Kızı Bursa\'da Ölü Bulundu
16.12.2025 19:41
Baba, kızını boğarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binada baba ve kızının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada sır perdesi aralandı. Babanın kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

BABA ÇATI KATINDA, KIZI ODADA ÖLÜ BULUNDU

Olay, Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Yakınlarının eve girmesiyle, giriş kattaki dairede Kübra Aybey'in (28) yatağında hareketsiz halde, çatı katında ise babası Nazmi Aybey'in (55) asılı olduğu görüldü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİ RAPORU SIR PERDESİNİ ARALADI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi bulguları ve yürütülen soruşturma kapsamında, Nazmi Aybey'in kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi.

BABANIN DURGUNLUĞU DİKKAT ÇEKMİŞ

Ailenin 3 katlı binada birlikte yaşadığı, anne ve diğer kız kardeşlerin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ve akrabalar, Nazmi Aybey'in son günlerde içine kapanık bir ruh hali sergilediğini, ancak herhangi bir sorununu çevresiyle paylaşmadığını ifade etti. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen bir probleminin olmadığı belirtildi.

Baba ve kızının cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cinayet, 3-sayfa, Bursa, Suç, Son Dakika

