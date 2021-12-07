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SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü - Son Dakika

SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü

07.12.2021 10:58

SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor KulübüSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü, açtığı spor okullarında ücretsiz eğitimler vererek geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü, açtığı spor okullarında ücretsiz eğitimler vererek geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

1990 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve içerisinde bulundurduğu farklı branşlarda birçok önemli sporcu yetiştiren Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü, açtığı spor okulları ile geleceğin yeteneklerine eğitim vermeyi sürdürüyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, jimnastik ve karate olmak üzere toplam 7 branşta faaliyet gösteren Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü'nün bünyesinde yaklaşık 1200 sporcu bulunuyor. Spor okullarında 5-14 yaş arası sporculara ücretsiz eğitim veren ve maddi imkanı olmayan birçok çocuğa da malzeme konusunda destek sağlamaya çalışan kulübün başkanı Ataner Orkunoğlu, yaptığı açıklamada kulübün işleyişini, yaşadığı zorlukları, hedeflerini ve beklentilerini aktardı. Orkunoğlu, spor okullarının faaliyetleriyle ilgili olarak, 'Yüzme, atletizm, basketbol, futbol, karate ve voleybol branşlarında sporcularımız var. Yaklaşık 600 lisanssız, ondan daha fazla da lisanslı sporcumuz var. Biz diğer amatör kulüpler gibi yalnızca futbolda değil, birçok branşta hizmet veriyoruz. Pandemiden sonra karar aldık ve çocuklar 1.5 yıl eve kapandığı için spor okulları açtık, bunları da ücretsiz yaptık. Halkın ekonomik durumu ücretsiz yapmamızdaki en önemli kriterlerden biriydi. 5-14 yaş arası çocuklara hizmet veriyoruz' dedi.

'ARKADAŞLARIMDAN FORMA YAPTIRMALARINI, TOP ALMALARINI İSTİYORUM'

Kulübün içerisinde 14 tane eğitmen olduğunu söyleyen Orkunoğlu, maddi olarak kulübü yıllardan beri arkadaşlarıyla idame ettiğini ve yardımsever iş adamlarından da bu süreçte destek gördüklerini vurguladı. Kulübün maddi açıdan işleyişiyle ilgili olarak Orkunoğlu şunları söyledi:

'Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Erdal kardeşimden forma yaptırmasını rica ediyorum, Çetin beye top aldırıyorum. Çoğunu ben ve yönetici arkadaşlarım karşılıyor. Maddi durumu iyi olan bir iş adamı bulduğumuzda kendisine top, forma, eşofman aldırarak bu işi götürüyoruz, ama zor tabii ki.'

'6-7 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR AKŞAM SAAT 8-9'DA İDMAN YAPIYOR'

Başkan Orkunoğlu, amatör kulüpler olarak yaşadıkları en büyük problemin salon sorunu olduğunu vurguladı. Kulübün sadece bir tane açık halı sahaya sahip olmasından dolayı diğer branşlardaki sporcuların eğitimlerine devam etmesi için spor salonlarında çalışması gerektiğini söyleyen Orkunoğlu, bu anlamda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Salonların yıllık olarak kiraya verildiğini ve Bakırköy'den uzak bir salon kiraladıklarında ise maddi olarak yaşadıkları zorlukları ifade eden Orkunoğlu, '293 tane kız voleybolcum var. Haftada bir saat çalıştırabiliyorum. Basketbol takımımız da akşam 8-9 saatleri arası salonda çalışabiliyor. Salon olmadığı için bize o saat verildi. 6-7 yaşındaki çocuklar saat 8-9'da idman yapıyor ve 10'da evine gidiyor. Ertesi gün de okula gidecekler. Müthiş bir şekilde salon problemimiz var. Biz bu kadar branş açtığımızda belediyenin salonları ve okul salonlarını alabileceğimizi düşünüyorduk. Ama gittiğimizde bu yerlerin yıllık kiraya verildiğini gördük. Florya'da bir salon bulduk, buradan her gün oraya gidip nasıl götüreceğiz çocukları. Bu çocuklara bu sporları yaptırmak durumundayız, spor yapan çocuk bizim geleceğimiz' şeklinde konuştu.

'VOLEYBOLCULARIMIZ ÇİM SAHADA ÇALIŞIYOR, DÜNYA'DA BÖYLE BİR ŞEY YOK'

Salon konusunda destek beklediklerinin altını çizen Orkunoğlu, 'Bizim devlet büyüklerimizden ve belediyelerimizden beklediğimiz, salon, salon, salon. Burada ufak bir yerimiz var. Ağaçlar diktik, çocuklar nefes alabiliyorlar. Bir de spor yaptırmaya çalışıyoruz. Kız voleybol takımımız, çim sahada çalışıyor. Dünya'da böyle bir şey yok, Uganda'da da yok' ifadelerini kullandı.

'BEN GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE NASIL BAŞ EDEBİLİRİM Kİ"

Orkunoğlu, salon konusunda yaşadıkları sıkıntının diğer kulüpler ile rekabet etmelerini zorlaştırdığını söyleyerek, 'Kız voleybol takımı mesela burada çalışıyor. 1 ay sonra maçları başlayacak. Salona girdiği zaman o kızları düşünebiliyor musunuz' Mümkün olduğu kadar öğretmeye çalışıyoruz ama çocuk afallayacak. Ben gidip Galatasaray ve Fenerbahçe ile nasıl baş edebilirim ki? Şimdi yüzmeyi kurduk, nerede yüzdüreceğim? Belediye, tesisinde bir kulvar veriyor ve haftada 1 saat. Ben 40-50 tane çocukla nasıl gireyim oraya? dedi.

Öte yandan Orkunoğlu, kulüp içerisinde çok yetenekli sporcularının olduğunu söyledi. Bu sporculara daha iyi şartlarda eğitim sağlamaları halinde çok daha iyi yerlere geleceklerine inandığını ifade eden Orkunoğlu, 'Altyapıda inanılmaz yetenekler var. Bir güllecim var milli takıma gidecek. 110 metre engelli koşan bir sporcumuz var. Bizim de hazinelerimiz var burada. Çalmasınlar diye, transfer yapmasınlar diye pek söylemiyoruz' diyerek sözlerini noktaladı.

ÇOCUKLAR GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü bünyesindeki spor okullarında eğitimlerini sürdüren çocuklar, sporun önemine vurgu yaptı. Kulübün kendilerine sağladığı ücretsiz eğitim sayesinde hayatlarında sporun bir yer edindiğini aktaran sporcular, kendi branşlarında iyi birer sporcu olmak için çalışıyorlar.

SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü
SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü
SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü
SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü
SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü
SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü
SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü
SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü
SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü

basketbol, voleybol, İstanbul, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü - Son Dakika


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