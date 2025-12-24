Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binada yangın! Alevler her yeri sardı - Son Dakika
Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binada yangın! Alevler her yeri sardı

24.12.2025 15:40  Güncelleme: 15:48
Bağdat Caddesi\'nde 5 katlı binada yangın! Alevler her yeri sardı
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı iki blokta yangın çıktı. Kısa sürede binanın tamamını saran yangını söndürme çalışmaları için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Bağdat Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında 2 bloklu 5 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Girişinde iş yerleri olan binanın dış cephesinde çıkan yangını fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Alevler kısa sürede tüm binayı sararken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri binayı tahliye etti.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Bağdat Caddesi trafiğe kapatılırken itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, İtfaiye, Kadıköy, 3-sayfa, Son Dakika

