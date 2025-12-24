Bağdat Caddesi\'nde 5 katlı binada yangın! Alevler her yeri sardı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Bağdat Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında 2 bloklu 5 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Girişinde iş yerleri olan binanın dış cephesinde çıkan yangını fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Alevler kısa sürede tüm binayı sararken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri binayı tahliye etti.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Bağdat Caddesi trafiğe kapatılırken itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

