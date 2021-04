Bahçeli: "Biz teslimiyetçi değil Türk milliyetçisiyiz, Türkiye sevdalısıyız, vatan ve millet aşığıyız" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz teslimiyetçi değil Türk milliyetçisiyiz, Türkiye sevdalısıyız, vatan ve millet aşığıyız" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Muhatap olduğumuz her tehdidin ya bir dış bağlantısı ya da menfur iç arka planı vardır. Hiçbir hadise veya gelişme tesadüfen ortaya çıkmış değildir. Bölgesel ve küresel olayların akış istikameti dikkatli bir gözle, uyanık bir şuurla analiz edildiğinde karşımızda belirginleşen bulmacanın eksik kalan boşlukları da mutlak süratte dolmuş olacaktır. Elbette durduğumuz yer, savunduğumuz fikriyat, sahip olduğumuz fıtrat, baktığımız menzil, bastığımız mecra karmaşık meselelerin düğümünü çözerken ilk yardım işlevi görecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, dünyayı başkent Ankara vizyonuyla kavramaktadır. Bu kavrayışın odak noktası milli ve manevi değerlerdir, Türk kültür ve tarihinin değişmez emanetleridir" ifadelerini kullandı.

Türkiye sevdalısı olduklarının altını çizen Bahçeli, "Eğer başkalarının dolduruşuna gelirsek, estirilen işbirlikçi rüzgara boyun eğersek, kurulan tuzakları, kurgulanan senaryoları isabetle idrak edemezsek teslimiyetçiliğin anaforuna düşmemiz kaçınılmazdır. Fakat biz teslimiyetçi değil Türk milliyetçisiyiz, Türkiye sevdalısıyız, vatan ve millet aşığıyız. Çok şükür basiretimiz bağlı değildir. Vicdanımız nasırlı değildir. Duruşumuz muvazaalı değildir. Hem ülkemizde hem de uluslararası arenada ne olup bittiğinin idrakindeyiz. Kimin kiminle yürüdüğünü görecek, buna karşı tavır alacak kadar feraset sahibiyiz. Feragatimizin de sınırı olmadığı konusunda iddialı sayılırız. Türkiye'yi meşgul eden iç ve dış vakaların birbiriyle ilişkisini yorumlayabilecek, bunu tutarlılıkla anlayabilecek, sonra da anlatabilecek çevik ve çelik bir dirayetin tarafıyız" şeklinde konuştu.

"Bizim nezdimizde Kırım Ukrayna'dır, Akmescit ise hatıralarımızın simge şehirlerindendir"

Bahçeli, "Dünyaya yüksekten baktığımızda, doğudan batıya, kuzeyden güneye var olan, ateşi devamlı körüklenen, çapı sürekli genişletilen istikrarsızlık sarmalının neye ve hangi maksatlara tekabül ettiğini bilhassa Türk milliyetçileri maharetle okumalıdır. Bu okuma sonucunda risk ve tehditlerin seyisleri eliyle hazırlanan seyir defterini fazla zahmete katlanmadan değerlendirmek, akla karayı tefrik etmek mümkün ve muhtemeldir. 2014'den beri suların durulmadığı Ukrayna'nın doğusunda vahim bir gerilim atmosferi tekraren vasat bulmuştur. Kırım'ın ilhakı kuşkusuz hala kanayan bir yaradır ve Milliyetçi Hareket Partisi bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu işgale, bu yayılmacı politikaya sonuna kadar karşıdır. Bizim nezdimizde Kırım Ukrayna'dır, Akmescit ise hatıralarımızın simge şehirlerindendir" açıklamasında bulundu.

"Karadeniz ısınırken Kafkaslar her an patlamaya hazır barut gibidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrılıkçı bölgelerle Kiev yönetimi arasındaki cepheleşme sertleşmiştir. Rusya, Ukrayna sınırında savaş helikopterlerini uçurmakta, Rus yanlılarını tahrik ve teşvik etmektedir. Buna karşılık Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rus yanlısı ayrılıkçıların Donbas bölgesinde 10 defa ateşkes ihlali yaptığını vurgulayarak Avrupa'nın kalkanı olduklarını söylemiştir. ABD Başkanı Biden ise Ukrayna Devlet Başkanı'na açık desteğini bir telefon görüşmesi aracılığıyla vermiştir. NATO uçaklarıyla Rus uçakları 29 Mart 2021 tarihinde tehlikeli bir it dalaşına girişmişlerdir. Karadeniz ısınırken Kafkaslar her an patlamaya hazır barut gibidir. Aynı Biden, Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü vesilesiyle Yunanistan Başbakanı'nı arayarak tebrik etmiştir. Doğu Akdeniz'de henüz sağduyu ve sükünet egemen olmamışken, bu tebrike neden gerek duyulduğu, tarihten husumet çıkarmak için neden bu dönemin seçildiği bir başka tartışma konusudur."

"Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın sevinç içinde ABD desteğini ilan etmesi, dahası Türkiye'ye provokatör ithamı sadece akıl tutulması değil, çevremizdeki kuşatmaya da delildir"

MHP Lideri Bahçeli, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın 14 Nisan'da ülkemizi ziyareti söz konusuyken, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nın sevinç içinde ABD desteğini ilan etmesi, dahası Türkiye'ye provokatör ithamı sadece akıl tutulması değil, çevremizdeki kuşatmaya da delildir. Bu densiz ve kağıttan kaplanın, ülkemizi Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığın ana unsuru olarak göstermesi ayıplı ve ahlaksız bir üsluptur. Bu çirkin üslubun görünen ve görünmeyen paydaşlarının olduğu açıktır, bunların hüviyetleri bellidir. Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan geniş coğrafya ve deniz alanında gerginlik farklı boyutlar kazanarak tırmanmaktadır. Özellikle Dedeağaç'a asker ve mühimmat yığan ABD'nin Yunanistan'ı maşa gibi kullanma arzusu, Akdeniz ve Karadeniz ekseninde stratejik üstünlük kurma arayışları ya doğrudan ya da dolayı Türkiye'yi baskılamaktadır. ABD Savunma Bakanı'nın S-400 füze ve hava savunma sistemini elimizden çıkarma çağrısını ısrarla dile getirmesi zamanlama itibariyle oldukça manidardır. Çin'in İran'la 400 milyar dolarlık anlaşma yapması, Rusya'nın Cerablus ve El Bab başta olmak üzere Fırat Kalkanı Bölgesi'ni balistik füzelerle vurması, ABD'nin Rusya'yı düşman, Çin'i rakip görmesi, Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye silah ve enerji kaynaklarıyla destek vermesi bölgesel ve küresel tansiyonu yükseltmektedir" ifadelerini kullandı.

"Terörist Demirtaş üçüncü ittifak kartını masaya koymuş ve adına da sözde demokrasi ittifakı demiştir"

Bahçeli, "Diğer taraftan zillet ittifakının yalan ve dedikoduları yoğunluk kazanmaktadır. Terörist Demirtaş üçüncü ittifak kartını masaya koymuş ve adına da sözde demokrasi ittifakı demiştir. Bu gelişmelerin hepsi birbiriyle eklemlenmiştir. Ürdün'de darbe girişimi, Mozambik'te sıvılaştırılmış doğalgaz temelli iç karışıklıklar, Myanmar'da darbe sonrası yükselen toplumsal çalkantılar, Körfez ülkelerindeki açmazlar, dünyanın 54 ayrı noktasında kızışan çatışmalar emperyalizmin kumpas şiddetini arttırdığına işarettir. Böylesi bir yerküre ölçeğinde Türkiye'deki işbirlikçi damar ihanet ve melanet nöbetine girmiş, kabus senaryolarını ülkemize ithal etmek için harekete geçmiştir. Önce 126 eski büyükelçinin sorunlu ve şüpheli bildirisi yayımlanmıştır. Bunlar arasında yer alan, parti üyemiz ve Aydın eski milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nu kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk ettik. Yani şaşmaz ve tartışma kabul etmez irademizi gösterdik" diye konuştu. - ANKARA