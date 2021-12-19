Bakan Çavuşoğlu: "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir""Afganistan'da insani ve ekonomik kriz göç... - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu: "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir"

" Afganistan'da insani ve ekonomik kriz göç baskısını arttırıyor"

İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Afganistan konulu Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşma yaptı. Pakistan ve Suudi Arabistan'a toplantıyı düzenledikleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Kur'an-ı Kerim bize 'Sizin ümmetiniz tek bir ümmettir' der. Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir. Yaklaşık 23 milyon kişi şu anda Afganistan'da açlıkla karşı karşıya. Bu da nüfusun yüzde 60'ını oluşturuyor" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Afganistan için uluslararası desteği harekete geçirmek ve seferber etmek adına lider rol oynaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bizim bugün kabul edeceğimiz kararın da mutlaka uygulanması gerekmektedir. İlk olarak insani yardımı koordine etmeliyiz. Pakistan'a da insani yardımın transferini kolaylaştırdığı için teşekkür etmek isterim. Aynı şekilde Özbekistan'ın Termez'i bir başka Birleşmiş Milletler yardım merkezi haline getirmesinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Özellikle de kuzey bölgeleri için bu son derece önemli" diye konuştu.

"Ekonominin çöküşü engellenmelidir"

İslam Kalkınma Bankası'nın oluşturacağı bir fon kaynağının doğru yönde atılan bir adım olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "İkinci olarak ekonominin çöküşü engellenmelidir. Devam eden yaptırımlar maalesef finansal sistemi çok kötü yönde etkiliyor. Finansal kaynaklar Afgan halkına ulaşamazsa vermiş olduğumuz taahhütler hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Finansal kaynaklarla ilgili olarak çözümleri hemen devreye sokmalı likidite ve banka transfer kaynaklarını bu şekilde çözmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Taliban'la birlikte çalışmak istikrarın oluşturulması için son derece gerekli"

Üçüncü olarak insani kriz ve ekonomik krizin göç baskısını arttırdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Komşu ülkeler üzerine bir yükümlülük getiriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı diğer uluslararası örgütlerle Birleşmiş Milletler Mülteciler

Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü gibi örgütlerle çalışıp yerlerinden edilmiş kişileri desteklemeye devam etmelidir. Dördüncü aşamada iş birliği son derece önemli. Taliban'la birlikte çalışmak istikrarın oluşturulması için de son derece gerekli" dedi.

Mevcut hükümetin kapsayıcı olması, herkesin haklarını koruması ve aynı zamanda kadın ve kız çocuklarının

istihdam ve eğitime erişimini genişletmesi için desteklemeye devam edilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu yönde telkinlerde bulunmalıyız. Bu çerçevede atılan tüm pozitif beyanların ve adımların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hükümetin yurt içinde ve yurt dışında meşruiyetini arttıracak ve gücünü arttıracaktır" diye konuştu.

"İslam topluluğu olarak lider rol oynamalıyız"

Kötüye giden krizlerin Asya'daki Müslüman uluslar üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Asya uluslarının Pakistan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Endonezya ve Malezya dahil olmak üzere

tüm ülkelerin Afganistan konusuyla ilgili olarak aktif işbirliğinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok daha fazla adım atmalıyız ve İslam topluluğu olarak lider rol oynamalıyız. İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının Kabil'e yapacak olduğu bir ortak ziyareti düzenleyerek Afgan kardeşlerimize dayanışmamızı gösterebiliriz ve

doğrudan orada mesajlarımızı ileterek İslam ulusları olarak lider rol üstlenebiliriz" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantı öncesi İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla aile fotoğrafı çekimine katıldı.