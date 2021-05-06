Bakan Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan, Bakan Çavuşoğlu, pandemide turizm, bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığını ifade etti. Çavuşoğlu, AB ile Türkiye arasındaki atmosferin olumlu olduğunu ancak somut adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, 'Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde olumlu bir atmosfer var. Bunda tabi ki Şansölye Merkel'in ve Heiko Maas'ın kişisel katkıları da çok. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Ama artık somut adımlar atmanın da zamanı gelmiştir. Üst düzey temasların devam etmesi gerekiyor. 18 Mart Mutabakatı da tüm boyutlarıyla tekrar gözden geçirilecek daha etkin bir şekilde hayat geçmesi gerekiyor. Vize serbestisi de buna dahil. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi başkanlığını yürütüyorsunuz, gerçekten Türkiye de kurucu üyelerinden bir tanesidir. 2010-2012 yılları arasında parlamenter meclisin başkanlığını yapmış bir arkadaşınız olarak, tabi ki Avrupa Konseyi'nin değerlerini önemsiyoruz' dedi.

'GÜVENLİ TURİZM PROGRAMINA İLAVE TEDBİRLER GETİRDİK'

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Alman vatandaşları için Covid-19 salgınında en güvenli ortamın yaratılması için çalışıldığını ifade ederek, 'Güvenli turizm programımıza ilave tedbirler getirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız iş birliği içinde çalışıyorlar. Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım. Sertifikasyona konusunda kriterleri de artırdık geçen seneye göre. 15 yataklı oteller bile bu sertifikasyona dahil edilecek' diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Almanya ile 2020 yılında yapılan turizm mutabakatının olumlu sonuçlar getirdiğini ifade ederek şöyle konuştu: '2020 yaz döneminde Almanya ile turizm alanında karşılıklı mutabakatımız iki taraf için de müspet sonuçlar getirdi. Alman dostlarımız da bunu teyit ediyorlar. Yine Ocak ayında Heiko Maas ile bu konuyu değerlendirdik. Şimdi birçok ülke, Avrupa'dan başka ülkeler de bu iş birliğimiz hakkında bizlerden bilgi alıyorlar. Biz yine geçen sene olduğu gibi, pandemiye rağmen 1 milyon 200 bin Almanı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu sene de aynı iş birliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Evet tüm ülkelerde pandemi var. Biz de Türkiye'de turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek için elbette halkımızın güvenliğini de sağlamak için bazı ilave tedbirler aldık. 17 Mayıs'a kadar bayram sonuna kadar bir kapanma süreci var. Bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar hızlı şekilde düşmeye başladı. Diğer taraftan aşılama sürecimize de hız verdik. Bu aşılama sürecimizde şu anda halkımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı. Son günlerde Almanya'nın da aşılama konusunda önemli bir mesafe kat ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz.'

'AB İÇİNDE İNSAN HAKLARI KURALLARINA UYMAYAN ÜLKELER VAR"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Mahkemesi kararları konusunda Türkiye'nin çalışmalarının sürdüğünü, ancak bu kararların uygulanmasında objektif yaklaşım gerektiğinin altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, 'İnsan Hakları Mahkemesi'yle ilgili de mahkemenin reformu konusunda da katkı sağlamış bir ülkeyiz. Dosya sayısını azaltmak için de çalışıyoruz. Kararların uygulanması bakımından da objektif yaklaşmak gerekiyor. Bugün Avrupa içinde de İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan ülkeler var. En son Dendias'ın gelişinde de gördük. Batı Trakya Türkleriyle ilgili de 3 tane mahkeme kararı, yaklaşık 20 yıldır uygulanmıyor. Yani bazı ülkelerin kararlarını ön plana çıkarmak yerine İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının üye ülkelerde uygulanmasıyla ilgili bir mekanizma da var. Burada hepsini birden ele alarak birlikte önem vermemizde fayda var' dedi.

'ALMANYA, AKDENİZDEKİ YAPICI TUTUMUNA DEVAM ETMELİ" MESİNİ ARZU

Bakan Çavuşoğlu, Almanya'nın Doğu Akdeniz konusunda yapıcı tutumunun devam etmesini temenni ettiklerini ifade ederek, 'Doğu Akdeniz, Kıbrıs, 5+1, 5+BM toplantıları dahil birçok konuyu ele aldık. Tüm bu konularda Almanya'nın yapıcı ve sağduyulu yaklaşımının devam etmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerimizi geliştirmeye çalışırken, bölgesel konularda da Almanya'yla iş birliğimizi sürdürme konusunda kararlıyız' diye konuştu.

MAAS: LİBYA KONUSUNDA BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya konusunda ülkesinin Türkiye ile birlikte hareket ettiğini ifade ederek, 'Uluslararası konuları masaya yatırdık. Sadece Afganistan'daki birliklerin geri çekilme konusu değil. Diğer taraftan doğrudan komşularımız üzerine de konuştuk. Libya mesela. Libya konusunda birlikte hareket ediyoruz. Geçici hükümet, tarafımızdan destekleniyor. Geçen hafta kaydedilen siyasi ilerlemeler bize cesaret veriyor. Özellikle de Libya'da geçen sene başından itibaren gördüklerimiz, durumunun yine de kırılgan olduğunu gösteriyor. Tüm devletlerin Berlin'deki Libya Konferansı'nda alınan kararlara uyum göstermesi gerekiyor' dedi. Rusya'nın Suriye'ye yönelik yardımlara katkı sağlamasının gerektiğini ifade eden Maas, 'İnsani yardımcıların Suriye'ye ulaştırılması ancak Türkiye üzerinden yapılabilir. Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararın sürdürülmesi doğrultusunda katkı sağlaması gerekiyor. İnsanlar açısından bu çok önemli ve yapılması gerekiyor. Temmuz ayında bu şartların oluşacağını umuyoruz' diye konuştu.