Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Bakan Dönmez: " Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarımıza devam ediyoruz"

-"Keşfedilen doğalgazı 2023 yılında vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz"

"Hem sahada hem masada faaliyetlerimizi sürdüreceğiz"

İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Keşfedilen doğalgazı 2023 yılında vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem sahada hem masada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

İstanbul'da düzenlenen 3'üncü Türkiye 2023 Zirvesi'ne online platform üzerinden katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Milli Enerji' panelinde açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda bulunan doğalgazın keşif süreciyle ilgili konuşan Bakan Dönmez, keşfedilen 405 milyar metreküp doğalgazı Cumhuriyetin 100'üncü yılında vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarına devam edileceğini ifade eden Bakan Dönmez, hem sahada hem masada faaliyetlerin sürdürüleceğini dile getirdi.

Bakan Dönmez, 2016-2017 yıllarında milli enerji politikalarıyla ilgili çalışırken en önemli konuların başında enerjide dışa bağımlılık konusu geldiğini işaret ederek, "Türkiye uzun yıllardır enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için gayret gösteriyordu fakat yeterli doğal kaynakların keşfedilememesi nedeniyle çok fazla başarılı olunamıyordu. Son dönemde gayretlerimiz netice verdi. Karadeniz'deki çalışmalara 16 ay önce başlamıştık, sismik çalışmalar yapılıyordu. Bu sismik çalışmalar ve analizler bize o sahanın bir potansiyel içerdiği bilgisini vermişti. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla sondaj çalışmalarına başladık. Fatih gemisini Akdeniz'deki çalışmalara ara verip Karadeniz'e doğru uğurladık. 20 Temmuz itibariyle Sakarya gaz sahasındaki bölgeye intikal etti. 1 aylık süre içinde bir gaz keşfi yakaladığımızı öğrendik. Buradaki gaz miktarının 320 milyar metreküp olduğu bilgisini vatandaşlarımızla paylaşmıştık. İlave keşif miktarının da 85 milyar metreküplük doğalgaz keşfi olduğunu ekledik. Tespit kuyularını planladık, diğer gemilerimizle birlikte bu bölgede çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Keşfedilen doğalgaz miktarının 8-9 yıllık bir ihtiyacı karşılayacağını söyleyebiliriz"

Bakan Dönmez sözlerine şöyle devam etti: "Son 5 yıla baktığımızda doğalgaz tüketimimizin ortalama 45-50 milyar metreküp civarında olduğunu görüyoruz. Keşfedilen doğalgaz miktarının 8-9 yıllık bir ihtiyacı karşılayacağını söyleyebiliriz. Buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını yaklaşık 25 yıl karşılayabilecek büyüklükte".

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında doğalgazı milletimizle buluşturmayı hedefliyoruz"

Karadeniz'deki doğalgazın ekonomiye kazandırılması sürecinde belli ölçüde yerli imkanlarının kullanılacağını vurgulayan Bakan Dönmez, "Ön mühendislik çalışmalarımızı kendi imkanlarımızla yapacak kapasitedeyiz. İhtiyaç duyulduğunda yurt dışından hizmet alabiliriz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında doğalgazı milletimizle buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Akdeniz'de Selçuklu-1 kuyusundan ümitliyiz"

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarda 2 yılı geride bıraktıklarının altını çizerek, "8 tane derin deniz sondajımız oldu. Bunların bir kısmı Türkiye'nin kıta sahanlığında bir kısmı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız ruhsat alanlarındaydı. Bugüne kadar somut bir keşif olmadı ancak her keşif oradaki formasyona, potansiyele yönelik ciddi veriler veriyor. Oradaki araştırmalarımızı yoğunlaştıracağız. Yavuz sondaj gemimiz Selçuklu-1 kuyusunda çalışmalarının ardından bakıma alındı. Selçuklu-1 kuyusunun civarında sismik çalışmalarımız devam ediyor. Akdeniz'de Selçuklu-1 kuyusundan ümitliyiz" ifadelerini kullandı.

"Kendi milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmeye kararlıyız"

Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemilerinin sismik araştırmalarına devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, "Uluslararası hukuka dayalı olarak, kendi milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmeye kararlıyız. Haklılık tezimizi gerek masada gerek sahada ortaya koyuyoruz. Bölgede araştırmalarımız devam ediyor, potansiyel gördüğümüz alan görürsek sondaj çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıyıdaş ülkelerin temsilcilerinin bulunacağı bir konferans teklif ettiğini ifade eden Bakan Dönmez sözlerini şöyle tamamladı: "Bazı ülkeler bu tip tekliflere karşı önyargılı bir biçimde 'hayır' cevabını verdi. Biz hem sahada hem masada faaliyetlerimizi sürdüreceğiz".