Bakan Ersoy, Diyarbakır'da "Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü" imza töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizle birlikte Molla Cezeri'nin Divanı'nın, Faki-yi Teyran Divanı'nın ve Ahmed-i Hani'nin Mem-u Zin adlı eserinin basımlarını gerçekleştirdik." dedi.

Temasları kapsamında Diyarbakır'da bulunan Ersoy, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, "Doğunun Kanatları" programı kapsamında Molla Ahmed-i Cezeri, Faki-yi Teyran ve Ahmed-i Hani'nin eserlerini ve düşüncelerini konu alan "Faki'den Tuale Resim Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra "Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü" imza törenine katılan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Doğunun Kanatları programı vesilesiyle medeniyetlerin beşiği olan aziz kentin kültür hayatına katkı sağlamaktan ve çok değerli insanlarıyla bir arada olmaktan onur duyduğunu belirtti.

"Kadim bir şehrin havasını teneffüs ettiğinizi hemen hissediyorsunuz"

Dünyanın her neresinde olursa olsun Diyarbakır'ı bilen Diyarbakırlıyı tanıyan herkesin bu şehre ve bu şehrin güzel insanlarına ilişkin ilk söyleyeceği sözün misafirperverliği olacağını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın sokaklarında dolaşırken nasıl kadim bir şehrin havasını teneffüs ettiğinizi hemen hissediyorsunuz. Diyarbakırlı bir hemşerimizle sohbet ederken yüzyılları aşan bir kültüre referansla konuştuğunu hemen anlıyorsunuz. Diyarbakır'da yeni ve eski kavramlarının dahi farklı anlamlar içerdiğini çok rahat görebiliyorsunuz. Burada herhangi bir eserden bahsedilirken yeni dendiğinde üç yüz dört yüz yıllık bir tarihe atıfta bulunuyorsunuz. Çünkü Diyarbakır'ın hafızasında bir şeyin eski olarak tanımlanabilmesi için herhalde en az bin yıllık bir geçmişi olması gerekmekte."

"Bu coğrafyaya ruh veren öncü şahsiyetlerin eserlerini yeni nesillerle buluşturuyoruz"

Bakan Ersoy, Diyarbakır'ın kadim kültürü ve tarihi değerleri ile büyük bir zenginliğe sahip olduğunu ve Bakanlık olarak bu zenginliği evrensel bir değer haline getirme çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesiyle birlikte başlattıkları Doğunun Kanatları programı çerçevesinde Diyarbakır'ın eşsiz mirasını bugüne ulaştırmak adına farklı alanlarda çalışmalar başlattıklarını aktaran Ersoy, şunları söyledi:

"Bu çalışmalar kapsamında Dicle Üniversitemiz de önemli katkılar sağlamaktadır. Buradan çok kıymetli hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi tarih, geride bırakılan, unutulan bir şey değildir. Tarih canlı, hayatın içinde olan, toplumların sadece dünle değil aynı zamanda bugün ve gelecekle de irtibat kurmasını sağlar. Tarih sizin geleceğinizi şekillendirir. Bu anlayış çerçevesinde, Doğunun Kanatları Programı'nda medeniyetimizin oluşmasına büyük katkılar sağlamış, bu coğrafyaya ruh veren öncü şahsiyetlerin eserlerini yeni nesillerle buluşturuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizle birlikte Molla Cezeri'nin Divanı'nın, Faki-yi Teyran'ın Divanı'nın ve Ahmed-i Hani'nin Mem-u Zin adlı eserinin basımlarını gerçekleştirdik. Bu süreçte Büyükşehir Belediyemizle birlikte yeniden basımlarını üstlenerek kültür hayatımıza önemli bir katkıda bulunduk. Aslına uygun bir şekilde yapılan bu çalışmaların yanında Molla Hüseyin El Bateyi'nin, Hakkarili Pertev Bey'in ve Siyahpoş'un eserlerinin de basımını sağlamıştık."

"Sanat etkinlikleriyle Diyarbakır'ımızı buluşturacağız"

Bakan Ersoy, çok yakın bir zaman içerisinde yeni eserlerin de basımını gerçekleştirip, Diyarbakır'ın kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür ve sanatla ilgili etkinliklerimiz bununla sınırlı kalmayacak. Artık bu etkinlikleri birçok restorasyonla destekliyoruz. Şimdi restorasyon yaptığımız yerlerde konseptini de geliştireceğiz ve bunu kültür yolu festivalleriyle süsleyeceğiz. Biliyorsunuz İstanbul'da geçen sene Beyoğlu kültür yolu festivalinin ilkini gerçekleştirmiştik, bu sene 28 Mayıs itibariyle de Ankara'yı dahil ediyoruz. Bugün yaptığımız değerlendirmede Diyarbakır Sur Festivali'ni sonbahar itibariyle 1-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirmeye karar verdik. Binlerce sanatçının, onlarca etkinlik noktasında yüzlerce etkinlikle Diyarbakır halkının buluşmasını sağlayacağız. Hem yöreden hem Türkiye'den hem de dünyadan birçok sanatçının katılımıyla çok farklı renkleri, bir renkler bütünlüğünü 7'den 70'mişe herkese, her yaş gurubuna ve her zevke hitap eden sanat etkinlikleriyle Diyarbakır'ımızı buluşturacağız. Şimdiden bunun müjdesini vererek hayırlı olmasını diliyorum."

"Bizim amacımız Kürtçeyi yaşatmak ve geliştirmek"

Programda konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise son bir haftadır Diyarbakır'da çok önemli etkinlikler silsilesine ev sahipliği yaptıkları kaydetti.

Bugün de Doğunun Kanatları programı kapsamında Faki'den Tuale Resim Sergisi'nin açılışını yapıp Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü'nü imzalayacaklarını aktararak, şu ifadeleri kaydetti:

"2010 yılında bu serüven başladı. 2010 Kültür ve Turizm Bakanlığımız ilk eser olarak Ahmed-i Hani'nin Mem-u Zin'ini basmıştı, 2012'de Molla Cezeri'nin Divanı'nı, 2014'te de Faki-yi Teyran'ın Divanı basılmıştı. İşte bu ilk 3 eseri şuana kadar Kültür Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ortak basımını gerçekleştirdik. Şimdi hem basılmış olan hem de basıma hazır olan eserlerin de ortak basımı ile ilgili bir protokol yapacağız.

Bizim amacımız Kürtçeyi yaşatmak ve geliştirmek, Kürtçenin klasik eserlerini gençlik ve bugünün gençliğiyle buluşturmak ve Kürtçe eserleri herkesin kütüphanesinde, kendi kütüphanelerimizde, kurumların kütüphanelerinde bulunabilmesini kolaylaştırmak. Yani bizim medeniyetimizi mayalayan büyük şahsiyetlerin bize bırakmış olduğu en büyük miras olan kitaplarına erişimi ve ulaşımını kolay kılmak istiyoruz. Bu konuda sayın Bakanımızın gerçekten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bize güven duyup bu çalışmayı yapmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yeni baskılarla Klasik Kürtçe eserler çok daha fazla insanın kütüphanesinde ve elinde olacak."

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da katıldı.