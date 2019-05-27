Bakan Ersoy, Şanlıurfa'da ralli pilotu oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa'da düzenlenen Dostluk ve Barış Rallisi Europa Orient Rallisi etkinliğinde ralli aracı kullanarak 40 araçlık konvoyla şehir turu attı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Avrupa, Türkiye, Kafkasya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parkurlarında düzenlenen 14'üncü Europa Orient- Doğu Batı Dostluk Rallisi, Şanlıurfa'da devam etti. Etkinliğe katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ralliciler, oldtimer ve youngtimer araçlardan oluşan konvoyla Şanlıurfa'da şehir turu attı. Bakan Ersoy, ralli kurallarına uyarak pilotluk yaptı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'nin makam aracıyla katıldığı etkinlikte ralliciler daha sonra Göbeklitepe'ye geçtiler. Göbeklitepe'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Harran'da düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere buraya hareket etti.

- Şanlıurfa